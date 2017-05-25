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    Мата: «Моуринью ненавидит проигрывать»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата признался, что главный тренер команды Жозе Моуринью умеет отлично мотивировать команду.

    «Не для кого не секрет, что наш тренер ненавидит проигрывать. Он всегда относится к таким финалам с должным уважением. Моуринью умеет мотивировать свою команду, так что мы не допускаем много ошибок.

    Сегодня мы показали на поле, что можем играть хорошо и использовать свой опыт. По этой причине мы увозим трофей с собой», – сказал Мата.

    Финальный матч Лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:2.

    Источник: УЕФА

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    25.05.2017 08:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 25 мая 2017, 12:07

      Новость. А что Энрике или скажем Анчелоти любят проигрывать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2017, 10:01

      Ни для кого. Ни!

      3
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