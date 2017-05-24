Мутко заявил, что государство не будет заниматься вопросом телеправ ЧМ-2018

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с покупкой российскими каналами телеправ на трансляцию Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.

«Приобретение телеправ не предмет переговоров государства. Телевизионные права – это собственность ФИФА, они их реализуют, мы высказали озабоченность, и высказал Инфантино. Был широкий спектр обсуждения: и подготовка, реализация билетов, и телевизионные права, и готовность инфраструктуры. Но государство этим вопросом приобретения телеправ ни в коей мере заниматься не будет.

Определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет. У нас же после встреч с президентом нерешенных вопросов не остается никогда. Поэтому подождите немножко, думаю, что, скорее всего, сейчас будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уж дальше – по чемпионату мира», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что ФИФА потребовала 120 миллионов долларов за права на показ ЧМ-2018.