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    Мутко заявил, что государство не будет заниматься вопросом телеправ ЧМ-2018

    Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с покупкой российскими каналами телеправ на трансляцию Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в России.

    «Приобретение телеправ не предмет переговоров государства. Телевизионные права – это собственность ФИФА, они их реализуют, мы высказали озабоченность, и высказал Инфантино. Был широкий спектр обсуждения: и подготовка, реализация билетов, и телевизионные права, и готовность инфраструктуры. Но государство этим вопросом приобретения телеправ ни в коей мере заниматься не будет.

    Определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет. У нас же после встреч с президентом нерешенных вопросов не остается никогда. Поэтому подождите немножко, думаю, что, скорее всего, сейчас будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уж дальше – по чемпионату мира», – сказал функционер.

    Ранее сообщалось, что ФИФА потребовала 120 миллионов долларов за права на показ ЧМ-2018.

    Источник: ТАСС

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    24.05.2017 15:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:46

      Значит государство и смотреть футбол не будет. Всё запрут в платные каналы.

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 мая 2017, 20:53

      Не хило, по 120 миллионов с каждого...
      А ты стадионы построй, инфраструктуру создай

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 мая 2017, 17:35

      Как всегда не о чем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 17:03

      О ! Как загнул ! " Государство не будет заниматься вопросами телеправ..." , Но , "... после встреч с президентом не решенных вопросов не остается никогда.. Подождите немного , все решится ." А президент - это кто ? Не государство ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 24 мая 2017, 17:01

      кто бы мудко в канаву кинул...заепал еже

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 мая 2017, 16:31

      Ага, молимся на ВВП и уповаем.

      А по правам - не надо никаких прав, конечно. Больше народу ломанется в турецкие отели да ближние к тем отелям кабаки - там-то всё покажут.

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 15:34

      да зачем деньги платить на стадион пару пиратов с камерой зашлем ))

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > 3a zenit 29 мая 2017, 19:18

      GoPro)

      0
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