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    Старридж не собирается покидать «Ливерпуль»

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж доволен футболом в своем исполнении. Он не собирается что-то менять в ближайшее время, в том числе – клубную прописку.

    «Только руководство клуба может принять решение о моем будущем, но лично мне нравится мой футбол. Моя работа состоит в том, чтобы выходить на поле и делать все, что зависит от форварда, то есть забивать.

    Мое будущее? Здесь мне нечего сказать. У меня есть действующий контракт, по которому впереди меня ждут два сезона в «Ливерпуле». Я рад быть здесь. Конечно, мне хотелось бы чаще выходить на поле, но я благодарен клубу и главному тренеру за те возможности, которые получаю», – приводит слова Старриджа The Independent.

    В этом сезоне Старридж выходил на поле в 20 матчах в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Independent.co.uk

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    23.05.2017 06:43
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