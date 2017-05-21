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    Пике сообщил о намерении открыть медийную компанию

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил о желании создать медийную компанию. Как отметил футболист, ресурс будет честно освещать события вокруг футболистов.

    «Моя цель в течение следующих нескольких месяцев создать медиа-компанию, которая будет отличаться честностью и станет аутентична. Ресурс станет объективно освещать события касательно игроков, я устал от лжи», – заявил Пике.

    В текущем сезоне Пике провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    21.05.2017 10:11
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