Пике сообщил о намерении открыть медийную компанию

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил о желании создать медийную компанию. Как отметил футболист, ресурс будет честно освещать события вокруг футболистов.

«Моя цель в течение следующих нескольких месяцев создать медиа-компанию, которая будет отличаться честностью и станет аутентична. Ресурс станет объективно освещать события касательно игроков, я устал от лжи», – заявил Пике.

В текущем сезоне Пике провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.