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    «Зенит» не взял Шатова на матч с «Локомотивом»

    В воскресенье, 21 мая, «Зенит» в заключительном матче чемпионата в рамках 30-го тура сыграет на выезде с «Локомотивом». Сегодня на поединок в Москву отправились 22 футболиста петербуржцев. Среди остальных отсутствует полузащитник Олег Шатов, не присутствовавший на вчерашней тренировке команды.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    Вратари – Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Максим Рудаков.

    Защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

    Полузащитники – Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.

    Нападающие – Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.05.2017 17:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +368

      mik1954 21 мая 2017, 15:56

      Лигу просрали... ироды...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 мая 2017, 13:20

      Луческу с завидным упорством наступает на одни и те же "грабли"
      На тежелейший матч он оставляет одного из думающих полузащитников клуба дома! Он хочет выиграть с Кокориным и Нету, или просто перед отставкой сдать матч?В любом случае, шансов на 2 место было и так мало, а теперь вообще превратилось в ноль! Не выиграть у Локомотива таким составом!Все очень печально!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 мая 2017, 05:16

      да ладно

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 20 мая 2017, 21:13

      Блеать, на бумаге - аж два состава для борьбы за золото, а по факту, даже на один боевой состав не набрать

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 20 мая 2017, 20:47

      Самая большая потеря - Лунев

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > loko-the_best 20 мая 2017, 21:13

      Вроде бы да, но Лодыгин на замену не плохо вышел. Короче игра покажет =)

      0
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 20 мая 2017, 20:34

      У Шатова травма

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 20 мая 2017, 19:21

      Браво Канадцы! Сломали нас чисто психологически, не хватило нас на три тайма. Как и в футболе, не можем мы умереть , но не проиграть.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > polt 20 мая 2017, 20:15

      Как может так настроить тренер на 3 период???

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша > fortune-bva 21 мая 2017, 06:56

      На 15 суток.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 18:27

      Наших судьи глушат просто в матче с Канадой .

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > dok66 20 мая 2017, 18:48

      судьи конечно сцуки но и наши явно сдали физически явно видно канадцы просто задавили нас и мы начали ошибаться две ошибки сначала Ткачева а потом Плотникова и вот 3-2

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 20 мая 2017, 19:05

      Игровой дисциплины не хватает . Азарт , конечно хорошо , но не всегда . Те же грабли были и с США . Не удивлюсь , если сегодня финны выиграют у шведов .

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 18:22

      Проиграете !

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      Рейтинг: +11234

      alp 20 мая 2017, 17:58

      Я надеюсь, что по окончании сезона на выход из Зенита отправится Луческу а не Шатов

      13
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      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > alp 20 мая 2017, 19:48

      Шатов как здорово играл в прошлых сезонах! Чем-то мне ситуация напоминает Челси-Моур-Азар. Уйдет Луческу - Шатов снова заблистает!

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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > mialkov 20 мая 2017, 20:57

      Олегу мне кажется нужно коллектив поменять, желательно в европу что бы уехал

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > lokoman92 20 мая 2017, 21:16

      хз хз, травмируется часто и играет то ярко то очень блекло, короче стабильности заметно не хватает. Игрок вроде с неплохим потенциалом, но по факту класс его средний, норм для РФПЛ, но для европы думаю недостаточен

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > alp 20 мая 2017, 21:46

      Ему нужна постоянная практика и доверие тренера,тогда он заблистает!единственный игрок в команде ,кто может играть нестандартно!

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Lenin26 20 мая 2017, 22:31

      Нестандартно могут сыграть так же Данни, Жулиано, Жирков, Кришито, Дзюба и вполне возможно Эрнани. Почему в отличие от Шатова они этого не делают, вот в чем вопрос и проблема. Игроки вне поля выглядят раскованными и раскрепощенными, но во время практически каждого матча это закомплексованные забитые люди с поникшим взглядом.

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