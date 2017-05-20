«Зенит» не взял Шатова на матч с «Локомотивом»

В воскресенье, 21 мая, «Зенит» в заключительном матче чемпионата в рамках 30-го тура сыграет на выезде с «Локомотивом». Сегодня на поединок в Москву отправились 22 футболиста петербуржцев. Среди остальных отсутствует полузащитник Олег Шатов, не присутствовавший на вчерашней тренировке команды.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари – Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Максим Рудаков.

Защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники – Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.

Нападающие – Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.