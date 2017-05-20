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«Зенит» не взял Шатова на матч с «Локомотивом»

20 мая 2017, 17:53
21

В воскресенье, 21 мая, «Зенит» в заключительном матче чемпионата в рамках 30-го тура сыграет на выезде с «Локомотивом». Сегодня на поединок в Москву отправились 22 футболиста петербуржцев. Среди остальных отсутствует полузащитник Олег Шатов, не присутствовавший на вчерашней тренировке команды.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари – Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Максим Рудаков.

Защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники – Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.

Нападающие – Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Шатов Олег
Комментарии (21)
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alp
1495292329
Я надеюсь, что по окончании сезона на выход из Зенита отправится Луческу а не Шатов
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dok66
1495293724
Проиграете !
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dok66
1495294034
Наших судьи глушат просто в матче с Канадой .
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polt
1495297297
Браво Канадцы! Сломали нас чисто психологически, не хватило нас на три тайма. Как и в футболе, не можем мы умереть , но не проиграть.
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Kollljan
1495301659
У Шатова травма
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loko-the_best
1495302456
Самая большая потеря - Лунев
Ответить
Nevsky_RU
1495303992
Блеать, на бумаге - аж два состава для борьбы за золото, а по факту, даже на один боевой состав не набрать
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bumer_moscow
1495332970
да ладно
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ZENIT-59
1495362021
Луческу с завидным упорством наступает на одни и те же "грабли" На тежелейший матч он оставляет одного из думающих полузащитников клуба дома! Он хочет выиграть с Кокориным и Нету, или просто перед отставкой сдать матч?В любом случае, шансов на 2 место было и так мало, а теперь вообще превратилось в ноль! Не выиграть у Локомотива таким составом!Все очень печально!
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mik1954
1495371381
Лигу просрали... ироды...
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