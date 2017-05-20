Икарди впервые с 2013 года вызван в сборную Аргентины

Стал известен состав сборной Аргентины на ближайшие товарищеские матчи. Напомним, что 9 июня бело-голубые сыграют против Бразилии, а 13 июня встретятся с Сингапуром.

Как сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины, в список из 20 игроков попал нападающий «Интера» Мауро Икарди, который провел свой первый и последний матч за национальную команду в 2013 году.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)

Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»)

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм Юнайтед»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»)

Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).