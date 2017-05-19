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    Ломбертс: «Для меня было честью играть 10 лет за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попрощался с болельщиками петербургской команды. Напомним, что в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) бельгийский футболист провел за сине-бело-голубых свой последний матч. В летнее трансферное окно игрок перейдет в «Остенде».

    «Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне на «Петровском»! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлен и переполнен эмоциями.

    Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать и вы навсегда останетесь в моем сердце.

    До скорой встречи! Мое имя «Зенит!» – сообщил Ломбертс.

    Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году из «Гента». В составе сине-бело-голубых защитник провел 195 матчей, в которых забил девять голов.

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    Источник: Instagram

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    19.05.2017 01:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 11:05

      Пока Нико. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 мая 2017, 10:35

      Спасибо,но и денег тебе заплатили и за лавку тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 мая 2017, 07:06

      СПАСИБО КОЛЯ ЗА КУБОК УЕФА

      4
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      Рейтинг: +315

      ateist90 19 мая 2017, 06:34

      Спасибо тебе за все Коля, 10 лет в Зените. Играл с рвением и желанием биться, когда где то нехватало мастерства компенсировал самоотдачей.

      А так как его проважали болельщики на Петровиче говорит о многом.

      Удачи в дальнейшей карьере, Коля!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 19 мая 2017, 05:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А че даже в Китай не взяли ?))

      -4
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