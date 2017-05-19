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Ломбертс: «Для меня было честью играть 10 лет за «Зенит»

19 мая 2017, 01:20
6

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попрощался с болельщиками петербургской команды. Напомним, что в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) бельгийский футболист провел за сине-бело-голубых свой последний матч. В летнее трансферное окно игрок перейдет в «Остенде».

«Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне на «Петровском»! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлен и переполнен эмоциями.

Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать и вы навсегда останетесь в моем сердце.

До скорой встречи! Мое имя «Зенит!» – сообщил Ломбертс.

Ломбертс перешел в «Зенит» в 2007 году из «Гента». В составе сине-бело-голубых защитник провел 195 матчей, в которых забил девять голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (6)
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spartach n1
1495162331
А че даже в Китай не взяли ?))
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ateist90
1495164899
Спасибо тебе за все Коля, 10 лет в Зените. Играл с рвением и желанием биться, когда где то нехватало мастерства компенсировал самоотдачей.
А так как его проважали болельщики на Петровиче говорит о многом.
Удачи в дальнейшей карьере, Коля!
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СОКОЛ САРАТОВ
1495166781
СПАСИБО КОЛЯ ЗА КУБОК УЕФА
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Mahone
1495179353
Спасибо,но и денег тебе заплатили и за лавку тоже
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OfaZavr
1495181156
Пока Нико. Удачи!
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