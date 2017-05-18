Бонуччи – после победы в Кубке Италии: «К счастью, Нето нас выручил»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итог финалу Кубка Италии против «Лацио» (2:0).

«Матч был сложным, но нам удалось показать свои сильные качества. Поражение в воскресенье (1:3 от «Ромы» в 36-м туре Серии А – прим. «Бомбардира») заставило нас проснуться и дало возможность сосредоточиться на предстоящем матче против «Кротоне» (21-го мая – прим. «Бомбардира»). В первом тайме против «Ромы» мы просто не были самими собой. Мы выглядели вяло, и в итоге пообещали себе основательно подготовиться к следующим 20-ти дням, которые будут убойными.

У «Лацио» очень качественная линия атаки, поэтому создание голевых шансов в их исполнении было лишь делом времени. К счастью, сегодня Нето нас выручил. Приятно, что в играх Кубка были заиграны те, кто получал мало игрового времени по ходу сезона. Хочу поблагодарить тренера и клуб за такое отношение к команде», – сказал автор второго гола в ворота римлян в интервью Rai Sport.

За два тура до конца сезона в Серии А команда Массимилиано Аллегри лидирует в турнирной таблице, опережая «Рому» на четыре очка. 3-го июня «бьянконери» сыграют в финале Лиги чемпионов против «Реала».