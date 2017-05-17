Синицын считает, что ЦСКА больше достоин выступать в Лиге чемпионов, чем «Зенит»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от игры его команды против «Зенита». Напомним, краснодарцы в этой встрече уступили сопернику со счетом 0:1.

«Кто сильнее – ЦСКА или «Зенит»? По весенней части все шли неровно. У «Зенита», наверное, было больше провальных матчей. ЦСКА смотрелся более цельно. Думаю, «армейцы» скорее заслуживают выхода в Лигу чемпионов. Но это мое субъективное мнение», – сказал Синицын.

Перед заключительным туром РФПЛ ЦСКА опережает «Зенит» на одно очко.