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    Синицын считает, что ЦСКА больше достоин выступать в Лиге чемпионов, чем «Зенит»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от игры его команды против «Зенита». Напомним, краснодарцы в этой встрече уступили сопернику со счетом 0:1.

    «Кто сильнее – ЦСКА или «Зенит»? По весенней части все шли неровно. У «Зенита», наверное, было больше провальных матчей. ЦСКА смотрелся более цельно. Думаю, «армейцы» скорее заслуживают выхода в Лигу чемпионов. Но это мое субъективное мнение», – сказал Синицын.

    Перед заключительным туром РФПЛ ЦСКА опережает «Зенит» на одно очко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2017 22:46
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:24

      Вот только Синицину и оценивать игру ЦСКА и Зенита ? Лучше бы свой Краснодар оценил .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 мая 2017, 10:55

      Все верно! Дзюба больше чем на бронзу не наговорил)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 мая 2017, 07:29

      Логично...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 мая 2017, 03:41

      со стороны всегда виднее, думаю он прав...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 мая 2017, 00:43

      Правильно считает ! Я ЗА !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 мая 2017, 23:52

      Для Страны лулшыб вместо ЦЫСКи играл Краснодар,иначе Гинер только опозорит Российский футбол,как обычно.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. > все_будет_AUDI 18 мая 2017, 01:22

      Вот ты хуйню и пишешь,иди на горшок и спать.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      Cipolino > все_будет_AUDI 19 мая 2017, 13:49

      Сосать разучись тварь.

      2
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      Рейтинг: +712

      Cipolino > все_будет_AUDI 19 мая 2017, 16:55

      На тебя что ли???

      0
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 17 мая 2017, 23:16

      Сейчас и ЦСКА и Зенит не важно играют, сложно кому-то отдать предпочтение. Но с уходом Луческу надеюсь Зенит оживет.. Плюс летом под нового тренера наверняка кого-то купят.

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Shaitan. 17 мая 2017, 23:33

      Вот я не болельщик не того, ни другого клуба. Но так как в цска тренер точно не поменяется и дальше будет то же унылое гно, что и сейчас, а в зените - поменяется и есть шанс, что будет красивый футбол в борьбе за второе место отдаю предпочтение зениту

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Shaitan. 18 мая 2017, 10:41

      Слово купят так легко писать, сколько уже накупили в помойку)))))))))

      3
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. > ALEX ML 18 мая 2017, 11:08

      Это да))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 мая 2017, 23:09

      ...и в ЛЕ нужны команды,которые добавят баллов в коэф.УЕФА–Зенит и Ростов...

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > 1bear 17 мая 2017, 23:36

      ага, а в ЛЧ эти баллы доблестно просрут первые две команды

      3
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      Рейтинг: +498

      Поль 17 мая 2017, 22:56

      К сожалению, так оно и есть.

      2
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 мая 2017, 22:53

      Пока Луческу у руля-Зенит не стоит ни рубля

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