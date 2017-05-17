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  • Синицын считает, что ЦСКА больше достоин выступать в Лиге чемпионов, чем «Зенит»

Синицын считает, что ЦСКА больше достоин выступать в Лиге чемпионов, чем «Зенит»

17 мая 2017, 22:46
19

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от игры его команды против «Зенита». Напомним, краснодарцы в этой встрече уступили сопернику со счетом 0:1.

«Кто сильнее – ЦСКА или «Зенит»? По весенней части все шли неровно. У «Зенита», наверное, было больше провальных матчей. ЦСКА смотрелся более цельно. Думаю, «армейцы» скорее заслуживают выхода в Лигу чемпионов. Но это мое субъективное мнение», – сказал Синицын.

Перед заключительным туром РФПЛ ЦСКА опережает «Зенит» на одно очко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Синицын Андрей
Комментарии (19)
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сасас
1495050784
Пока Луческу у руля-Зенит не стоит ни рубля
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Поль
1495050962
К сожалению, так оно и есть.
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1bear
1495051793
...и в ЛЕ нужны команды,которые добавят баллов в коэф.УЕФА–Зенит и Ростов...
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Shaitan.
1495052188
Сейчас и ЦСКА и Зенит не важно играют, сложно кому-то отдать предпочтение. Но с уходом Луческу надеюсь Зенит оживет.. Плюс летом под нового тренера наверняка кого-то купят.
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Клим Чугункин.
1495054375
Для Страны лулшыб вместо ЦЫСКи играл Краснодар,иначе Гинер только опозорит Российский футбол,как обычно.
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VikNMar
1495057405
Правильно считает ! Я ЗА !
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vovan55
1495068071
со стороны всегда виднее, думаю он прав...
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Obi Wan
1495081742
Логично...
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franck_ribery
1495094109
Все верно! Дзюба больше чем на бронзу не наговорил)))
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dok66
1495099473
Вот только Синицину и оценивать игру ЦСКА и Зенита ? Лучше бы свой Краснодар оценил .
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