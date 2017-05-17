Мини-футбол. «Сибиряк», «Динамо», «Дина» и «Газпром-ЮГРА» вышли в полуфинал Суперлиги

Определились участники полуфиналов Суперлиги. Ими стали «Динамо», «Дина», «Сибиряк» и «Газпром-ЮГРА».

За бортом турнира остались «Синара», «Прогресс», КПРФ и «Тюмень».

Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфиналы

Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 6:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Сантана, 11; 2:0 – Покотыло, 14; 3:0 – Жоан, 16; 4:0 – Жоан, 22 (10м); 5:0 – Волынюк, 37; 6:0 – Покотыло, 46; 6:1 – Разуванов, 47.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 3:3 (1:1; 2:2 в дополнительное время; 3:1 по пенальти)

Голы: 0:1 – Соколов, 4; 1:1 – Лима, 18; 1:2 – Милованов, 32; 1:3 – Антошкин, 42; 2:3 – Чишкала, 43; 3:3 – Кайо, 43.

Дина (Москва) – КПРФ (Москва) – 3:3 (1:0; 1:0 в дополнительное время)

Голы: 1:0 – Разоренов, 21; 1:1 – Казаков, 26; 2:1 – Асадов, 39; 2:2 – Паулиньо, 40; 3:2 – Абрамов, 44; 3:3 – Паулиньо, 48.

Динамо (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 6:8 (5:6)

Голы: 0:1 – Аширов, 1; 0:2 – Демин, 5; 1:2 – Нандо, 6; 2:2 – Бурков, 6; 2:3 – Демин, 8; 3:3 – Робиньо, 14; 3:4 – Герасимов, 16; 4:4 – Фукин, 19; 4:5 – Сорокин, 19; 4:6 – Агапов, 20; 5:6 – Ари, 25; 5:7 – Фахрутдинов, 27; 6:7 – Сучилин, 29; 6:8 – Бастриков, 47.

Второе матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Сантана, 13; 2:0 – Кудзиев, 22; 3:0 – Иванов, 23; 4:0 – Сантана, 29; 4:1 – Букин, 33; 5:1 – Волынюк, 46.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 17; 2:0 – Катата, 24; 2:1 – Соколов, 31.

Дина (Москва) – КПРФ (Москва) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Понкратов, 16; 2:0 – Абрамов, 20; 3:0 – Разоренов, 30; 4:0 – Прудников, 34; 4:1 – Казаков, 40.

Динамо (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 2:2 (1:0; 1:0 в дополнительное время)

Голы: 1:0 – Робиньо, 7; 2:0 – Нандо, 30 (6м); 2:1 – Сорокин, 33; 2:2 – Герасимов, 50.

Третьи матчи

Прогресс (Глазов) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:2 (1:1; 2:1 в дополнительное время)

Голы: 1:0 – Разуванов, 7; 1:1 – Кудзиев, 11; 1:2 – Сантана, 32; 2:2 – Кудзиев, 54 (в свои ворота).

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Лобков, 11; 1:1 – Чишкала, 20; 2:1 – Антошкин, 21; 3:1 – Милованов, 38; 4:1 – Антошкин, 45; 4:2 – Кайо, 50.

КПРФ (Москва) – Дина (Москва) – 6:9 (4:5)

Голы: 0:1 – Асадов, 4; 0:2 – Абрамов, 8; 1:2 – Денисов, 12; 1:3 – Кутузов, 12; 2:3 – Лин, 13; 2:4 – Ниязов, 14; 3:4 – Кейруш, 19; 4:4 – Лин, 20; 4:5 – Понкратов, 24; 4:6 – Понкратов, 31; 4:7 – Абрамов, 43; 4:8 – Асадов, 44; 5:8 – Паулиньо, 47; 6:8 – Паулиньо, 49; 6:9 – Абрамов, 50.

Синара (Екатеринбург) – Динамо (Московская область) – 2:2 (0:2; 2:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Вилде, 3; 0:2 – Робиньо, 17; 1:2 – Бастриков, 38; 2:2 – Шистеров, 43.

Четвертые матчи

Тюмень – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Коцич, 13; 1:1 – Кайо, 34; 2:1 – Батырев, 39; 3:1 – Батырев, 42; 3:2 – Лысков, 48; 4:2 – Коцич, 49.

Прогресс (Глазов) – Сибиряк (Новосибирск) – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Оппер, 12; 2:0 – Оппер, 16; 3:0 – Оппер, 22; 4:0 – Будин, 26; 5:0 – Райхель, 33; 6:0 – Оппер, 40; 7:0 – Разуванов, 45.

Динамо (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 4:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Сучилин, 14; 1:1 – Аширов, 16; 1:2 – Бастриков, 20; 1:3 – Аширов, 22; 2:3 – Агапов, 26 (в свои ворота); 3:3 – Бурков, 44; 4:3 – Фукин, 49.

Пятые матчи

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 5; 2:0 – Марсенио, 6; 3:0 – Лысков, 11; 4:0 – Лысков, 28; 4:1 – Абрамович, 41; 4:2 – Батырев, 45.

Сибиряк (Новосибирск) – Прогресс (Глазов) – 6:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Жоан, 4; 2:0 – Кудзиев, 15; 3:0 – Разуванов, 16 (в свои ворота); 4:0 – Сантана, 23; 4:1 – Разуванов, 31; 5:1 – Жоан, 43; 6:1 – Главатских, 44; 6:2 – Качер, 46.