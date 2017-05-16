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    Геркус: «Локомотив» хочет выкупить Ари у «Краснодара»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники хотят продолжить сотрудничество с нападающим «Краснодара» Ари и готовы выкупить контракт 31-летнего игрока у «горожан».

    «Мы хотели бы выкупить контракт Ари. Мы предпримем определенные усилия, чтобы футболист остался с нами», – сказал Геркус.

    Бразилец перешел в стан красно-зеленых в январе на правах аренды. Его соглашение с «быками» истекает в июне 2019 года.

    В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел 11 матчей за «Локомотив», забив шесть голов и сделав одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 16:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 19:19

      ЛОКОМОТИВУ ОН НУЖНЕЕ!!!!!!!!!!!! Заиграл же не смотря на возраст

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 16 мая 2017, 18:06

      ари все хотят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 мая 2017, 17:55

      неплохо!

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 мая 2017, 17:45

      Как бы Краснодар сейчас не призудамался о своих нападающих

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:39

      Если в данном случае финансы- это не главный момент , его бы еще подержать в аренде хотя бы до зимнего перерыва . а потом уже думать о выкупе .

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 16 мая 2017, 17:36

      Дураки учатся на своих ошибках,умные на чужих. (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша > life85 16 мая 2017, 18:07

      Есть и другая поговорка: на чужих ошибках не научишься, и она мне больше нравится. А это мы о чем, вообще?

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 > виктоша 16 мая 2017, 18:12

      О том что он скоро после подписания контракта перестанет играть . Проверенно двумя клубами РФПЛ , а Локо похоже хочет быть третьим ...Очень их жаль,деньги на ветер ...

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 17:13

      Да абсолютно все будут в выигрыше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 мая 2017, 17:11

      Засиделся он в Краснодаре, а тут новый импульс. Может даже возврат в Москву повлиял. Так как стал лидером или одним из них то надо брать, а то у "быков" снова зачахнет.

      1
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      Рейтинг: +71

      besk 16 мая 2017, 17:05

      Главное без долгосрочных контрактов

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      Рейтинг: +320

      T 72 16 мая 2017, 16:34

      Я бы ещё в аренде подержал годик

      0
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