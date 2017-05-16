Геркус: «Локомотив» хочет выкупить Ари у «Краснодара»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники хотят продолжить сотрудничество с нападающим «Краснодара» Ари и готовы выкупить контракт 31-летнего игрока у «горожан».

«Мы хотели бы выкупить контракт Ари. Мы предпримем определенные усилия, чтобы футболист остался с нами», – сказал Геркус.

Бразилец перешел в стан красно-зеленых в январе на правах аренды. Его соглашение с «быками» истекает в июне 2019 года.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел 11 матчей за «Локомотив», забив шесть голов и сделав одну результативную передачу.