Ломбертс: «Зенит» сильнее ЦСКА, мы обязаны брать второе место»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что петербуржцы сделают все возможное для завоевания серебряных медалей РФПЛ.

За два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

«Я помню, как провел первый день в «Зените». Все было незнакомо и страшно. Десять лет спустя могу сказать, что Питер стал моим вторым, а может даже и первым домом. Но надо уезжать. Хочу поиграть еще три года и приехать в Россию на чемпионат мира.

Чтобы стать чемпионом на следующий год, надо не терять очки в таких матчах как с «Амкаром». Может, поменять игроков, центрального защитника (смеется). Но и сейчас мы обязаны брать второе место. Все для этого сделаем. «Зенит» сильнее ЦСКА», – сказал Ломбертс.

Напомним, что Ломбертс покинет «Зенит» по завершении сезона. 32-летний бельгиец уже подписал контракт с «Остенде», который начнет действовать с лета.