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    Ломбертс: «Зенит» сильнее ЦСКА, мы обязаны брать второе место»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что петербуржцы сделают все возможное для завоевания серебряных медалей РФПЛ.

    За два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

    «Я помню, как провел первый день в «Зените». Все было незнакомо и страшно. Десять лет спустя могу сказать, что Питер стал моим вторым, а может даже и первым домом. Но надо уезжать. Хочу поиграть еще три года и приехать в Россию на чемпионат мира.

    Чтобы стать чемпионом на следующий год, надо не терять очки в таких матчах как с «Амкаром». Может, поменять игроков, центрального защитника (смеется). Но и сейчас мы обязаны брать второе место. Все для этого сделаем. «Зенит» сильнее ЦСКА», – сказал Ломбертс.

    Напомним, что Ломбертс покинет «Зенит» по завершении сезона. 32-летний бельгиец уже подписал контракт с «Остенде», который начнет действовать с лета.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2017 12:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 16 мая 2017, 20:44

      Пожалуй только третьими останутся, ну и поделом.

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 16 мая 2017, 19:33

      Уже от Зенита тут практически ничего не зависит)

      1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 16 мая 2017, 18:39

      ну так берите, никто не запрещает.
      Доказывайте игрой.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 16 мая 2017, 16:45

      ...опять обосрались...
      ...второй год без ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 16 мая 2017, 16:41

      Я думаю в следующем году у Зенита будет последний "бронзовый" сезон. Вместе с уходом Питерскими наставников в Кремле, придет Московский сезон.

      1
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 16 мая 2017, 16:38

      Придурок, по другому и не скажешь!

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 16 мая 2017, 16:37

      "Сильны", особенно когда Дзюба в чужой штрафной заваливается (в театральный ему пора). Какая команда, такой и стадион (дорогое дер..мо).

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 мая 2017, 16:20

      Подождем два тура и посмотрим.

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg 16 мая 2017, 15:11

      опять тоже самое) , сначала они сильней всех, потом 1 место не достать они теперь опять сильней всех все кроме Спартака)). Цска займет 2 место .а они все равно будут орать мы сильней всех , но про 2 первые строчки молчать)
      Ps кстати думаю зенит с лед сезоне будет бороться за 10ку), но орать что он сильней всех)))... это не ирония и не подкол)

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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 16 мая 2017, 15:06

      Особенно без тебя...

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