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  • Ломбертс: «Зенит» сильнее ЦСКА, мы обязаны брать второе место»

Ломбертс: «Зенит» сильнее ЦСКА, мы обязаны брать второе место»

16 мая 2017, 12:19
38

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что петербуржцы сделают все возможное для завоевания серебряных медалей РФПЛ.

За два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко.

«Я помню, как провел первый день в «Зените». Все было незнакомо и страшно. Десять лет спустя могу сказать, что Питер стал моим вторым, а может даже и первым домом. Но надо уезжать. Хочу поиграть еще три года и приехать в Россию на чемпионат мира.

Чтобы стать чемпионом на следующий год, надо не терять очки в таких матчах как с «Амкаром». Может, поменять игроков, центрального защитника (смеется). Но и сейчас мы обязаны брать второе место. Все для этого сделаем. «Зенит» сильнее ЦСКА», – сказал Ломбертс.

Напомним, что Ломбертс покинет «Зенит» по завершении сезона. 32-летний бельгиец уже подписал контракт с «Остенде», который начнет действовать с лета.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ломбертс Николас
Комментарии (38)
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777artur777
1494926849
Ну ну, вас ещё краснадар натянет, ему ж надо с вами в лигу европу поподать)))
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ALEX ML
1494927070
Ну уж точно сильнее Урала с 3 красными)))))))))))))))))
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mialkov
1494928016
При всем уважении к Ломбертсу позволю себе не согласиться, армейцы более организованнее в плане командной игры, имеют сильных исполнителей, которые не уступают питерцам. Соответственно, второе место будет у коней.
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Чеба
1494929415
А спартак сильней Вас!!!
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ильиных
1494930566
зенит вообще самая "сильная" команда
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Диктор
1494931007
Думаю на данный момент ЦСКА выглядит предпочтительнее чем Зенит.Пусть уж лучше ЦСКА представляет Россию в Лиге Чемпионов.
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Alex3920486
1494931090
Не видать вам серебра, как кобыльего хвоста....
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007abdul007
1494935156
зенит сильнее ЦСКА только в нытье, а нытикам не место в лч
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subbotaspartak
1494935476
Зенит и в том году был лучше всех готов, А обошёл их даже Ростов.
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chempion_cska
1494935603
Очнись парень, ты во сне...
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