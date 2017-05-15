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    Сампаоли отказался говорить о работе в сборной Аргентины

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли отказался отвечать на вопрос о своем назначении на аналогичный пост в сборной Аргентины. По его словам, стоит дождаться официального заявления.

    «Как я могу что-то сказать, относительно работы в сборной Аргентины? Ведь еще ничего не решено официально, а значение имеет только это. Поэтому пока я не собираюсь отвечать на данный вопрос», – сказал Сампаоли.

    Напомним, пост главного тренера сборной Аргентины остается вакантным после увольнения Эдгардо Баусы из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: Marca

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    15.05.2017 07:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 15 мая 2017, 15:03

      так сейчас он тренер Севильи.... вот когда он будет в Аргентине тогда и поговорит

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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 15 мая 2017, 08:02

      Сампаоли может и свезёт на ЧМ.

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