Сампаоли отказался говорить о работе в сборной Аргентины

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли отказался отвечать на вопрос о своем назначении на аналогичный пост в сборной Аргентины. По его словам, стоит дождаться официального заявления.

«Как я могу что-то сказать, относительно работы в сборной Аргентины? Ведь еще ничего не решено официально, а значение имеет только это. Поэтому пока я не собираюсь отвечать на данный вопрос», – сказал Сампаоли.

Напомним, пост главного тренера сборной Аргентины остается вакантным после увольнения Эдгардо Баусы из-за неудовлетворительных результатов.