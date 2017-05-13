Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналдиньо считает, что Фернандесу очень повезло выступать за сборную России

    Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо отметил, что защитнику ЦСКА Марио Фернандесу очень повезло получить вызов в национальную российскую команду.

    Напомним, 26-летний игрок недавно получил паспорт гражданина РФ и теперь имеет право защищать цвета сборной России, в расположение которой уже вызывался несколько раз.

    – Нет ли у вас в планах продолжить карьеру в России?

    – Я очень рад находиться здесь, меня все прекрасно принимают. Может быть, когда-нибудь я приеду сюда и состоится матч со мной для тех людей, которые так хорошо приняли меня сегодня здесь.

    – Какой бразильский игрок может стать открытием чемпионата мира в России?

    – В последнее время появляется очень много талантливых бразильских футболистов. Сложно выделить кого-то одно, потому что их довольно большое количество. Я могу с уверенностью сказать, что Бразилия богата талантами. Уверен, скоро появятся новые имена, которые все будут знать.

    – В сборной России сейчас готовится дебютировать ваш соотечественник Марио Фернандес. Знаете ли вы его?

    – Да, я его знаю. Он прекрасный футболист. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 14 мая 2017, 07:15

      Роналдиньо...лично для меня,он самый лучший игрок)))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11