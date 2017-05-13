Роналдиньо считает, что Фернандесу очень повезло выступать за сборную России

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо отметил, что защитнику ЦСКА Марио Фернандесу очень повезло получить вызов в национальную российскую команду.

Напомним, 26-летний игрок недавно получил паспорт гражданина РФ и теперь имеет право защищать цвета сборной России, в расположение которой уже вызывался несколько раз.

– Нет ли у вас в планах продолжить карьеру в России?

– Я очень рад находиться здесь, меня все прекрасно принимают. Может быть, когда-нибудь я приеду сюда и состоится матч со мной для тех людей, которые так хорошо приняли меня сегодня здесь.

– Какой бразильский игрок может стать открытием чемпионата мира в России?

– В последнее время появляется очень много талантливых бразильских футболистов. Сложно выделить кого-то одно, потому что их довольно большое количество. Я могу с уверенностью сказать, что Бразилия богата талантами. Уверен, скоро появятся новые имена, которые все будут знать.

– В сборной России сейчас готовится дебютировать ваш соотечественник Марио Фернандес. Знаете ли вы его?

– Да, я его знаю. Он прекрасный футболист. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед.