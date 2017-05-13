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    Зидан останется в «Реале» до 2020 года

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит свою работу в мадридском клубе. Руководство готов предложить ему продлить действующий контракт до 2020 года. Сообщается, что стороны уже договорились о новом соглашении. Официально об этом будет объявлено после завершения текущего сезона.

    Стоит отметить, что действующий контракт 44-летнего специалиста с мадридцами в силе до середины 2018 года. Возглавил «Реал» француз в 2016 году. За это время он привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

    Источник: Marca

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    13.05.2017 11:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 мая 2017, 00:19

      Любой другой тренер не достоин Реалу.Он лучший тренер,добро Зидан.

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 мая 2017, 11:54

      Отлично, господа! Удачи Зизу в Реале желаю!

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 мая 2017, 11:42

      Пусть тренер вроде неплохой

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 мая 2017, 11:35

      Если не выиграет ЛЧ и/или Чемпионат Испании, то могут и не продлить

      0
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