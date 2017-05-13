Зидан останется в «Реале» до 2020 года

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит свою работу в мадридском клубе. Руководство готов предложить ему продлить действующий контракт до 2020 года. Сообщается, что стороны уже договорились о новом соглашении. Официально об этом будет объявлено после завершения текущего сезона.

Стоит отметить, что действующий контракт 44-летнего специалиста с мадридцами в силе до середины 2018 года. Возглавил «Реал» француз в 2016 году. За это время он привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.