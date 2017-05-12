Месси второй раз в карьере признан игроком месяца в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом апреля в чемпионате Испании. В минувшем месяце аргентинец забил восемь мячей в шести встречах Примеры, включая победный гол в Эль Класико (3:2) в добавленное время.

Примечательно, что Месси получил данный приз второй раз за 14 лет выступлений в соревновании. Первую аналогичную награду 29-летний футболист получил за январь 2016 года.

Суммарно в текущем сезоне на его счету 51 гол и 18 результативных передач в 49-ти играх всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает второе место в турнирной таблице Примеры.