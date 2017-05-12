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    Месси второй раз в карьере признан игроком месяца в Ла Лиге

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом апреля в чемпионате Испании. В минувшем месяце аргентинец забил восемь мячей в шести встречах Примеры, включая победный гол в Эль Класико (3:2) в добавленное время.

    Примечательно, что Месси получил данный приз второй раз за 14 лет выступлений в соревновании. Первую аналогичную награду 29-летний футболист получил за январь 2016 года.

    Суммарно в текущем сезоне на его счету 51 гол и 18 результативных передач в 49-ти играх всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает второе место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Daily Mail

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    12.05.2017 22:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +54

      Evklid 13 мая 2017, 23:44

      Да всем уже чхать на кол-во его голов)нужным командам надо забивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 13 мая 2017, 18:41

      А кто остальные месяцы получал???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 мая 2017, 00:17

      удивительно что только второй раз. хотя ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya 12 мая 2017, 23:04

      Как всегда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 мая 2017, 23:00

      Маловато чё то ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 12 мая 2017, 22:37

      Космическая статистика !

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