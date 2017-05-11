Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Нахожусь в восторге от уровня владения английским языком Слуцкого»

    Глава компании «Спортинвест» Виктор Коларжу, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого, заявил, что его клиент далеко продвинулся в изучении английского языка.

    Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

    – На каком языке вы общаетесь?

    – В основном говорим по-русски. Но вот сейчас, когда мы вместе были в Великобритании, разговаривали исключительно на английском. Это еще один позитивный штрих характера Леонида – готовность учиться. Пан Слуцкий понимает: раз уж он находится в этой среде, нужно знать язык. Это подтверждает, насколько серьезно он относится к вопросу будущего трудоустройства. И как уважительно относится к традициям английского футбола. Понятно, что в случае подписания контракта тренер не сможет разговаривать с игроками на русском. Поэтому, чтобы не пользоваться услугами переводчика, он и штудирует языки.

    – Слуцкий очень активно занимается английским. Но разве полгода – достаточный срок, чтобы в совершенстве овладеть футбольным лексиконом?

    – Убежден в этом. Я собственными ушами слышал, как Слуцкий говорит на английском, и нахожусь в восторге от его владения языком. За прошедшее время тренер провел очень большую и тяжелую работу. Сегодня его английский позволяет совершенно свободно общаться как на общие, так и на специализированные футбольные темы. В этом смысле Леонид сейчас не уступает другим иностранным тренерам, работающим в Англии.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:03

      Смотрел специализированную программу - Слуцкий чисто на футбольном английском шпарит, не надо думать, что он обсудит с вами фильм или красивую юбку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 11 мая 2017, 22:41

      Надо тоже учить!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 11 мая 2017, 21:28

      Мутко плохо не научит..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 19:36

      Молодец!!!!!!!! Чем больше знаешь языков,тем лучше,респект,а может и Челси возглавит!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:27

      Аск,ёпта..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11