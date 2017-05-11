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  • Агент: «Нахожусь в восторге от уровня владения английским языком Слуцкого»

Агент: «Нахожусь в восторге от уровня владения английским языком Слуцкого»

11 мая 2017, 19:23
5

Глава компании «Спортинвест» Виктор Коларжу, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого, заявил, что его клиент далеко продвинулся в изучении английского языка.

Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

– На каком языке вы общаетесь?

– В основном говорим по-русски. Но вот сейчас, когда мы вместе были в Великобритании, разговаривали исключительно на английском. Это еще один позитивный штрих характера Леонида – готовность учиться. Пан Слуцкий понимает: раз уж он находится в этой среде, нужно знать язык. Это подтверждает, насколько серьезно он относится к вопросу будущего трудоустройства. И как уважительно относится к традициям английского футбола. Понятно, что в случае подписания контракта тренер не сможет разговаривать с игроками на русском. Поэтому, чтобы не пользоваться услугами переводчика, он и штудирует языки.

– Слуцкий очень активно занимается английским. Но разве полгода – достаточный срок, чтобы в совершенстве овладеть футбольным лексиконом?

– Убежден в этом. Я собственными ушами слышал, как Слуцкий говорит на английском, и нахожусь в восторге от его владения языком. За прошедшее время тренер провел очень большую и тяжелую работу. Сегодня его английский позволяет совершенно свободно общаться как на общие, так и на специализированные футбольные темы. В этом смысле Леонид сейчас не уступает другим иностранным тренерам, работающим в Англии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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shinnik
1494520054
Аск,ёпта..
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Mahone
1494520600
Молодец!!!!!!!! Чем больше знаешь языков,тем лучше,респект,а может и Челси возглавит!!!!!!!
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RealDiMoNMadrid
1494527283
Мутко плохо не научит..)
Ответить
moskowcity-petrv
1494531675
Надо тоже учить!)
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ItalianFootball
1494572639
Смотрел специализированную программу - Слуцкий чисто на футбольном английском шпарит, не надо думать, что он обсудит с вами фильм или красивую юбку.
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