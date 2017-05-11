Агент: «Нахожусь в восторге от уровня владения английским языком Слуцкого»

Глава компании «Спортинвест» Виктор Коларжу, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого, заявил, что его клиент далеко продвинулся в изучении английского языка.

Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

– На каком языке вы общаетесь?

– В основном говорим по-русски. Но вот сейчас, когда мы вместе были в Великобритании, разговаривали исключительно на английском. Это еще один позитивный штрих характера Леонида – готовность учиться. Пан Слуцкий понимает: раз уж он находится в этой среде, нужно знать язык. Это подтверждает, насколько серьезно он относится к вопросу будущего трудоустройства. И как уважительно относится к традициям английского футбола. Понятно, что в случае подписания контракта тренер не сможет разговаривать с игроками на русском. Поэтому, чтобы не пользоваться услугами переводчика, он и штудирует языки.

– Слуцкий очень активно занимается английским. Но разве полгода – достаточный срок, чтобы в совершенстве овладеть футбольным лексиконом?

– Убежден в этом. Я собственными ушами слышал, как Слуцкий говорит на английском, и нахожусь в восторге от его владения языком. За прошедшее время тренер провел очень большую и тяжелую работу. Сегодня его английский позволяет совершенно свободно общаться как на общие, так и на специализированные футбольные темы. В этом смысле Леонид сейчас не уступает другим иностранным тренерам, работающим в Англии.