Боатенг раздумывает об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг в ближайшее время может покинуть клуб.

Напомним, что 28-летний футболист потерял место в основном составе команды, так как главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти предпочитает видеть в центре обороны Матса Хуммельса и Хави Мартинеса. Боатенга не устраивает такой расклад дел и он раздумывает об уходе из «Баварии».

Сообщается, что в услугах игрока сборной Германии заинтересованы топ-клубы Англии и Испании.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Боатенг провел десять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.