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    Боатенг раздумывает об уходе из «Баварии»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг в ближайшее время может покинуть клуб.

    Напомним, что 28-летний футболист потерял место в основном составе команды, так как главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти предпочитает видеть в центре обороны Матса Хуммельса и Хави Мартинеса. Боатенга не устраивает такой расклад дел и он раздумывает об уходе из «Баварии».

    Сообщается, что в услугах игрока сборной Германии заинтересованы топ-клубы Англии и Испании.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Боатенг провел десять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Kicker.de

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    11.05.2017 14:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +352

      mauxa 11 мая 2017, 16:14

      Welcome Jerome!!! Хотя больше на чушь похоже.. на сколько знаю у него постоянные травмы, поэтому и не играл толком..

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 мая 2017, 15:50

      Полная ахинея! Да, его в этом сезоне преследовали травмы. Но никуда он не уйдёт, уверен!

      4
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 11 мая 2017, 15:10

      Помоему чушь .... Боатенг , в этом сезоне не играет из за постоянных травм и восстановлении после них , когда он здоров Боатенг в старте , глупо говорить что Анчелотти ему не доверяет ....

      4
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 мая 2017, 15:03

      Жаль, защитник топ уровня, а не играет по моему из за конфликта в Алчелоти.

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