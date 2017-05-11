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Боатенг раздумывает об уходе из «Баварии»

11 мая 2017, 14:55
4

Защитник «Баварии» Джером Боатенг в ближайшее время может покинуть клуб.

Напомним, что 28-летний футболист потерял место в основном составе команды, так как главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти предпочитает видеть в центре обороны Матса Хуммельса и Хави Мартинеса. Боатенга не устраивает такой расклад дел и он раздумывает об уходе из «Баварии».

Сообщается, что в услугах игрока сборной Германии заинтересованы топ-клубы Англии и Испании.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Боатенг провел десять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига Бавария Боатенг Джером
Комментарии (4)
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Dgad
1494504199
Жаль, защитник топ уровня, а не играет по моему из за конфликта в Алчелоти.
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К.Серж.А
1494504611
Помоему чушь .... Боатенг , в этом сезоне не играет из за постоянных травм и восстановлении после них , когда он здоров Боатенг в старте , глупо говорить что Анчелотти ему не доверяет ....
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zatonn
1494507012
Полная ахинея! Да, его в этом сезоне преследовали травмы. Но никуда он не уйдёт, уверен!
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mauxa
1494508440
Welcome Jerome!!! Хотя больше на чушь похоже.. на сколько знаю у него постоянные травмы, поэтому и не играл толком..
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