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    «Барселона» из уважения к Энрике не называет имя нового главного тренера

    Руководство «Барселоны» не торопится объявлять имя нового главного тренера команды. Ранее было сказано, что это произойдет не ранее окончания текущего сезона.

    «Мы уже говорили, что знаем все о том, каким должен быть новый главный тренер нашей команды. Сейчас мы работаем в этом направлении.

    Из уважения к Луису Энрике мы не станем называть имя нового тренера до конца сезона. У Луиса Энрике контракт с клубом, а команда борется за титул чемпиона Испании», – сообщил вице-президент каталонского клуба Хорди Местре Mundo Deportivo.

    Считается, что главными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны» является Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 12:13

      Скоро перемены, и он это знает

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 10 мая 2017, 16:58

      Посмею предположить, что это будет А. Венгер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 10 мая 2017, 11:17

      знать о том каким должен быть будущий тренер, и знать о том кто он, две разные вещи

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