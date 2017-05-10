«Барселона» из уважения к Энрике не называет имя нового главного тренера

Руководство «Барселоны» не торопится объявлять имя нового главного тренера команды. Ранее было сказано, что это произойдет не ранее окончания текущего сезона.

«Мы уже говорили, что знаем все о том, каким должен быть новый главный тренер нашей команды. Сейчас мы работаем в этом направлении.

Из уважения к Луису Энрике мы не станем называть имя нового тренера до конца сезона. У Луиса Энрике контракт с клубом, а команда борется за титул чемпиона Испании», – сообщил вице-президент каталонского клуба Хорди Местре Mundo Deportivo.

Считается, что главными кандидатами на пост главного тренера «Барселоны» является Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.