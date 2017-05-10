Рамос ценит то, чего добился Зидан в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что все футболисты его команды высоко ценят работу главного тренера Зинедина Зидана. Он отметил высокие результаты, которых добился клуб с французом у руля – мадридцы выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

«Зидан добивается того, что не удавалось почти никому. Стоит ценить такие моменты. Все футболисты «Реала» довольны своим тренером. Здесь все делается на очень высоком уровне», – сказал Рамос.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» состоится в среду, 10 мая, в 21:45 по московскому времени.