Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос ценит то, чего добился Зидан в «Реале»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что все футболисты его команды высоко ценят работу главного тренера Зинедина Зидана. Он отметил высокие результаты, которых добился клуб с французом у руля – мадридцы выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

    «Зидан добивается того, что не удавалось почти никому. Стоит ценить такие моменты. Все футболисты «Реала» довольны своим тренером. Здесь все делается на очень высоком уровне», – сказал Рамос.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал» состоится в среду, 10 мая, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 10 мая 2017, 19:06

      Сегодня вечером должны всей командой показать и доказать, как вы его цените..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 10 мая 2017, 11:04

      С такой командой и без тренера можно... Жаль Зидан не очень смелый (как например Пеп, хотя его не люблю) и не меняет боевой состав несмотря на то что в связке есть игроки лучше (Хамес и Мората)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2017, 10:38

      Главное что бы Перис ценил....)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11