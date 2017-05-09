Рамос: «Здорово играть против «Атлетико», у «Реала» много хороших воспоминаний об этих матчах»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал предстоящий ответный матч с «Атлетико» (первый поединок – 3:0) в полуфинале Лиги чемпионов. По его словам, у сливочных осталось много хороших воспоминаний от встреч с «матрасниками».

«Мы будем играть в свой футбол, потому что это получается у нас лучше всего. «Реал» добился хорошего результата в первом матче, и мы понимаем, что стоит на кону. У нас есть преимущество, однако мы не считает задачу уже выполненной. Когда ты играешь в финале, то знаешь, насколько это тяжело и насколько непросто было туда попасть, и завтра мы должны быть полностью сконцентрированы.

Это не первый наш матч на «Висенте Кальдерон». Конечно, у «Атлетико» прекрасные болельщики. Но не думаю, что болельщики будут играть столь важную роль. Встречаются две команды с разными стилями игры. Посмотрим, кто сыграет лучше. Все решится на поле.

Мы не чувствуем давления. Все в наших собственных руках. У нас есть шанс завоевать два трофея, и именно это мы постараемся сделать. Ко всем своим соперникам мы будем относиться с уважением, как это было всегда. Завтра узнаем, кто сыграет в финале, а потом будут заключительные туры в чемпионате Испании. Все произойдет на поле, где завтра будет противостояние «11 на 11». До матча люди могут говорить, что хотят. Но главный разговор состоится на поле. Мы продолжим действовать так, как обычно.

Здорово играть против «Атлетико». У нас много хороших воспоминаний, особенно о победах в финалах. Однако в футболе каждый год все начинается с нуля. Уже потом можно и оглянуться назад. Дерби – это особенные матчи. Завтра мы выйдем играть против команды, которую очень хорошо знаем. Мы собираемся играть на победу. Мы делали это и раньше. Если забьем быстрый гол, то это станет важным шагом по выходу в финал», – сказал Рамос.

Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в среду, 10 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.