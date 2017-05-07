Переговоры Месси с «Барселоной» по новому контракту близки к завершению

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом. Об этом сообщил вице-президент каталонского клуба Жорди Местре.

Напомним, что действующее соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.

«Месси уже долгое время выступает на высочайшем уровне, завоевывает титулы и постоянно доказывает свое величие на поле. Он всегда спокоен и никогда не устраивает каких-либо протестов.

Вопрос продления контракта с ним находится в завершающей стадии. В ближайшее время появятся хорошие новости», – приводит слова Местре barcablaugranes.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси забил 35 голов и сделал 11 результативных пасов в 32 матчах.