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    Переговоры Месси с «Барселоной» по новому контракту близки к завершению

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом. Об этом сообщил вице-президент каталонского клуба Жорди Местре.

    Напомним, что действующее соглашение аргентинского форварда с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2018 года.

    «Месси уже долгое время выступает на высочайшем уровне, завоевывает титулы и постоянно доказывает свое величие на поле. Он всегда спокоен и никогда не устраивает каких-либо протестов.

    Вопрос продления контракта с ним находится в завершающей стадии. В ближайшее время появятся хорошие новости», – приводит слова Местре barcablaugranes.com.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси забил 35 голов и сделал 11 результативных пасов в 32 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 07:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:55

      давно уж подписано, деньги сосчитать не могут

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