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    Орлов назвал Роналду лучшим футболистом нынешнего времени

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду является лучшим футболистом в мире на данный момент. При этом Орлов отметил, что лучшим игроком за всю историю футбола остается легендарный бразилец Пеле.

    «Является ли Роналду лучшим игроком мира? Сегодня – да. А за всю историю… На мой взгляд, идут Пеле, Марадона, Кройф, и пошли там и Платини, и, конечно, сейчас Роналду, и Месси. Но это уже идет… Там, в начале, Пеле, Марадона. Пеле – самый лучший. Надо сказать, что этот взгляд разделяют многие специалисты», — сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 01:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3414

      AZ 7 мая 2017, 09:36

      Что орлов, что роналду... два сапога...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 мая 2017, 23:37

      ГЕНА-предал ДЗЮБУ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 6 мая 2017, 11:16

      У Пеле 2 важных козыря: 3 ЧМ и больше всех мячей в официальных играх (не считая Бицана).
      И если второе теоретически могут побиить и КР и Месси, то первый у него не отнять...

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 мая 2017, 11:15

      Да, все меняется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 мая 2017, 11:14

      Интересно, как Орлов смотрит Чемпионат Испании, наслаждается футбольной эстетикой Роналдо и Месси, может быть у них с Тиной есть секретный канал для просмотра ???
      Господин Орлов, раз вы уж заговорили, объясните всем нам, что там думает Тина по поводу возобновления показа . Даже Мутко тут недавно приклонялся, что он поклонник Лео. Всё таки у них есть тайный канал для себя.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 мая 2017, 09:35

      Сейчас скорости другие, тренировки совсем другого уровня... Да, Пеле выделялся на уровне остальных игроков тогда намного сильнее, но при прямом сравнении - он был бы не лучше Марсело.

      2
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      Рейтинг: +20

      MGG 6 мая 2017, 08:27

      Много раз одно и тоже повторил

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 мая 2017, 06:55

      Орлов худший комментатор нашего времени. Конкурировать с ним может разве что Илья Казаков.

      2
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