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Орлов назвал Роналду лучшим футболистом нынешнего времени

6 мая 2017, 01:36
8

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду является лучшим футболистом в мире на данный момент. При этом Орлов отметил, что лучшим игроком за всю историю футбола остается легендарный бразилец Пеле.

«Является ли Роналду лучшим игроком мира? Сегодня – да. А за всю историю… На мой взгляд, идут Пеле, Марадона, Кройф, и пошли там и Платини, и, конечно, сейчас Роналду, и Месси. Но это уже идет… Там, в начале, Пеле, Марадона. Пеле – самый лучший. Надо сказать, что этот взгляд разделяют многие специалисты», — сказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1494042927
Орлов худший комментатор нашего времени. Конкурировать с ним может разве что Илья Казаков.
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MGG
1494048436
Много раз одно и тоже повторил
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panmon
1494052512
Сейчас скорости другие, тренировки совсем другого уровня... Да, Пеле выделялся на уровне остальных игроков тогда намного сильнее, но при прямом сравнении - он был бы не лучше Марсело.
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Александр52
1494058477
Интересно, как Орлов смотрит Чемпионат Испании, наслаждается футбольной эстетикой Роналдо и Месси, может быть у них с Тиной есть секретный канал для просмотра ??? Господин Орлов, раз вы уж заговорили, объясните всем нам, что там думает Тина по поводу возобновления показа . Даже Мутко тут недавно приклонялся, что он поклонник Лео. Всё таки у них есть тайный канал для себя.
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Urry
1494058511
Да, все меняется
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Schicko
1494058561
У Пеле 2 важных козыря: 3 ЧМ и больше всех мячей в официальных играх (не считая Бицана). И если второе теоретически могут побиить и КР и Месси, то первый у него не отнять...
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Valera-Verim
1494103032
ГЕНА-предал ДЗЮБУ?
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AZ
1494138999
Что орлов, что роналду... два сапога...
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