Орлов назвал Роналду лучшим футболистом нынешнего времени

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду является лучшим футболистом в мире на данный момент. При этом Орлов отметил, что лучшим игроком за всю историю футбола остается легендарный бразилец Пеле.

«Является ли Роналду лучшим игроком мира? Сегодня – да. А за всю историю… На мой взгляд, идут Пеле, Марадона, Кройф, и пошли там и Платини, и, конечно, сейчас Роналду, и Месси. Но это уже идет… Там, в начале, Пеле, Марадона. Пеле – самый лучший. Надо сказать, что этот взгляд разделяют многие специалисты», — сказал Орлов.