Собянин уверен, что «Лужники» будут приносить доход

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что обновленный стадион «Лужники» будет востребован после окончания чемпионата мира-2018.

«Там будут проводить не только футбольные матчи, но и большие концерты, крупные мероприятия. Конечно, стадион должен еще приносить доход», – рассказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Стоит отметить, что комплексная реконструкция «Лужников» началась в первом квартале 2014 года. Основная архитектурная идея реконструкции – создание современной арены, соответствующей мировым стандартам и требованиям ФИФА, и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним из символов московской архитектуры и российского спорта.