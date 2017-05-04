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    Собянин уверен, что «Лужники» будут приносить доход

    Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что обновленный стадион «Лужники» будет востребован после окончания чемпионата мира-2018.

    «Там будут проводить не только футбольные матчи, но и большие концерты, крупные мероприятия. Конечно, стадион должен еще приносить доход», – рассказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

    Стоит отметить, что комплексная реконструкция «Лужников» началась в первом квартале 2014 года. Основная архитектурная идея реконструкции – создание современной арены, соответствующей мировым стандартам и требованиям ФИФА, и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним из символов московской архитектуры и российского спорта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 10:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 4 мая 2017, 13:06

      А ВЫ ВАРЬЕ И ТАК ИЗ ВСЕГО ДЕЛАЕТЕ ДОХОД ТОЛЬКО СЕБЕ В КАРМАН И ТАК ПО ВСЕЙ РОССИИ ДОХОДЫ ОНИ ДЕЛАЮТ

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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 4 мая 2017, 10:53

      Доход будут приносить доходяги

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