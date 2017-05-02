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    Роналду забил в Лиге чемпионов больше, чем «Атлетико» за всю историю

    «Реал» принимает «Атлетико» в матче полуфинала Лиги чемпионов. На 10-й минуте нападающий Криштиану Роналду открыл счет.

    Гол стал для португальца 101-м на турнире. Таким образом, 32-летний форвард обогнал «Атлетико» по количеству мячей, забитых в матчах соревнования. На момент перерыва в матче на «Сантьяго Бернабеу» номинальные гости забили 100 голов в Лиге чемпионов.

    7-й номер «Реала» дебютировал в турнире в августе 2002 в матче против «Интера», будучи игроком лиссабонского «Спортинга».

    Источник: Opta

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    02.05.2017 22:34
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