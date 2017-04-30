Тихонов: «Енисей» приехал играть с «Факелом» после 16-часовой дороги, а поле в Воронеже – огород»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился эмоциями после крупной победы в 34-м туре ФНЛ над «Факелом» (3:0). По словам специалиста, красноярцы одержали очень важную победу.

«Очень рад, как и наши болельщики, руководство, что с такого тяжелого выезда мы привозим победу. Нам было нелегко, мы давно не играли на натуральном поле. Хотя то, что мы здесь увидели после 16-часовой дороги – издевательство над полем, потому что это огород. При такой погоде иметь такое поле... Лучше тогда постелить синтетику, если тяжело ухаживать за ним, чтобы хотя бы ваши футболисты не мучились.

По игре – сложный матч, в каких-то моментах «Факел» имел преимущество, были неплохие подходы, но мы не дали им воплотить их в голы. Ну, а мы сами забили великолепные голы и заслужили эту победу», – сказал Тихонов.

«Енисей» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице ФНЛ.