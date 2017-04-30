Гвардиола: «Мы очень рассчитываем на Жезуса в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении после травмы нападающего Габриэля Жезуса. Напомним, футболист не играл больше двух месяцев из-за перелома плюсневой кости.

«Он вышел после почти трехмесячнего отсутствия на несколько минут в матче против «Манчестер Юнайтед». И Жезусу удалось создать отличные моменты, к тому же забить гол из сантиметрового офсайда. У этого парня прекрасное голевое чутье. Мы очень рассчитываем на него в следующем сезоне. Он хорошо начал этот сезон, но травма все испортила.

Габриэль прекрасно играет в паре с Агуэро. Не знаю, как сложились бы игры, которые он пропустил из-за повреждения, будь он на поле. Надеюсь, в следующем сезоне, когда вся команда постарается стать сильнее, он сумеет чаще помогать нам», – сказал специалист.

«Манчестер Сити» сегодня встретится с «Мидлсбро». Начало матча в 16:05 по московскому времени.