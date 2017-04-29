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  • Примера. «Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби

Примера. «Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби

29 апреля 2017, 23:34
5

В матче 35-го тура Примеры «Барселона» в гостях одержала крупную победу над «Эспаньолом» – 3:0. Три очка в каталонском дерби сине-гранатовым принесли дубль Луиса Суареса и гол Ивана Ракитича.

Таким образом, «Барселона» набрала 81 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» – девятый.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Эспаньол – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 50; 0:2 – Ракитич, 76; 0:3 – Л. Суарес, 86.

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Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Эспаньол Барселона
Комментарии (5)
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1493498824
Респект Барселоне, не каждая команда смогла бы так быстро подняться на ноги после вылета из Лиги Чемпионов, а барса не просто поднялась она еше и громит своих соперников.
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GeorgeXIII
1493499822
Суарес-красавец!
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Ronaldinho R10
1493502603
Пускай счет не вводит вас в заблуждение.Разгромила-громко сказано.2 гола с грубейших ошибок Аарона и ко.,только благодаря расторопности Суареса,которы почему-то в других моментах принципиально отказывался бить по воротам.В целом Эспаньол как всегда провел хороший матч,максимум фолов,но и моменты у них были отличные.Скорее победа Барсы на классе.Но никак не разгром.Ракитич раззабивался прям-это приятно.
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Юрэс
1493506557
Ну если по Чесноку ,то это уже лет 10 дэрби ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ. И язык назвать дэрби не поднимается
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яйва-яйва
1493529348
Молодцы!
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