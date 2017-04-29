Примера. «Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби

В матче 35-го тура Примеры «Барселона» в гостях одержала крупную победу над «Эспаньолом» – 3:0. Три очка в каталонском дерби сине-гранатовым принесли дубль Луиса Суареса и гол Ивана Ракитича.

Таким образом, «Барселона» набрала 81 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» – девятый.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Эспаньол – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 50; 0:2 – Ракитич, 76; 0:3 – Л. Суарес, 86.

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