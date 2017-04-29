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  • Мутко: «У Будогосского нет никакого иммунитета, он за свое кресло не держится»

Мутко: «У Будогосского нет никакого иммунитета, он за свое кресло не держится»

29 апреля 2017, 16:20
5

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не держится за свою должность. По его словам, на вчерашней встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым он отчитывался о подготовке к чемпионату мира-2018, а не обсуждал ошибки российских арбитров.

Ранее глава правительства назвал удивительной ситуацию во встрече 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), в которой рефери Алексей Еськов удалил с поля троих игроков екатеринбуржцев.

«Это была просто беседа, я доложил о ходе подготовки к ЧМ. Он заинтересован в том, чтобы мы активнее развивали футбол. А матч «Зенит» – «Урал» вспомнили, потому что он был резонансным. Судейские решения мы можем оценивать только со стороны. Все бывает. Рефери ФИФА вот так отсудил... Конечно, хочется, чтобы судейских ошибок было меньше.

Есть ли иммунитет у Будогосского? Нет никакого иммунитета. Он за кресло не держится. Просто он один из сильнейших методистов в нашей стране», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Будогосский Андрей
Комментарии (5)
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ufos73
1493473930
Если он сильнейший, то какие другие??? Двух слов связать не могут, как Кличко? )))
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sergun-kuk
1493477261
Уйдите Вы все в отставку тогда!
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elizaveta-285
1493477483
Приглашайте на дерби хотя бы судей из-за рубежа!
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zagrizlik
1493479453
Так и пусть валит, ему интереснее судей готовить, чем корпусом руководить. Вот и пусть занимается.
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виктоша
1493526690
В Думе Газзаев, в правительстве Медведев... А судьи как косячили, так и косячат.
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