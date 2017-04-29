Мутко: «У Будогосского нет никакого иммунитета, он за свое кресло не держится»

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не держится за свою должность. По его словам, на вчерашней встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым он отчитывался о подготовке к чемпионату мира-2018, а не обсуждал ошибки российских арбитров.

Ранее глава правительства назвал удивительной ситуацию во встрече 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0), в которой рефери Алексей Еськов удалил с поля троих игроков екатеринбуржцев.

«Это была просто беседа, я доложил о ходе подготовки к ЧМ. Он заинтересован в том, чтобы мы активнее развивали футбол. А матч «Зенит» – «Урал» вспомнили, потому что он был резонансным. Судейские решения мы можем оценивать только со стороны. Все бывает. Рефери ФИФА вот так отсудил... Конечно, хочется, чтобы судейских ошибок было меньше.

Есть ли иммунитет у Будогосского? Нет никакого иммунитета. Он за кресло не держится. Просто он один из сильнейших методистов в нашей стране», – сказал Мутко.