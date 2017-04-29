Мутко заявил, что в России слишком много говорят о судействе

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в российском футболе слишком много обсуждений и разговоров на тему судейства. При этом вице-премьер признал, что некоторая проблема в данной сфере действительно существует.

«Мы просто слишком много говорим о судействе. Конечно, оно не идеальное, так же, как и игра команд. Да, надо готовить судей, мы этим слабо занимались. Задача судейства – отобрать арбитра, подготовить и удержать. Сейчас появляется ряд молодых арбитров; кто-то не справляется, значит, судить они больше не будут, раз так некоторые себя ведут.

Поэтому мы сейчас обратимся в ФИФА по техническим средствам, которые будут использованы на Кубке конфедераций (прим. – система видеопомощи судьям), чтобы, возможно, в виде эксперимента оставить их на этих стадионах. Но мы-то можем по несколько раз посмотреть повтор, а судьям нужно моментально принимать решения. Некоторые люди не смотрят футбол, смотрят на результат, там три пенальти (прим. – матч 25-го тура РФПЛ «Анжи» – «Томь» (3:3)), и начинаются разговоры, а потом смотришь – что же, он не должен был ставить? Там человека во вратарской просто сбивают.

У нас новый руководитель судейского комитета, экспертная комиссия, кое-что изменили в системах оценки, поощрения, зарплат. Сузили круг арбитров, которые будут судить матчи. Будем стараться, чтобы эти пять туров прошли достойно», – сказал Мутко.

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