Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко заявил, что в России слишком много говорят о судействе

Мутко заявил, что в России слишком много говорят о судействе

29 апреля 2017, 12:59
18

Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в российском футболе слишком много обсуждений и разговоров на тему судейства. При этом вице-премьер признал, что некоторая проблема в данной сфере действительно существует.

«Мы просто слишком много говорим о судействе. Конечно, оно не идеальное, так же, как и игра команд. Да, надо готовить судей, мы этим слабо занимались. Задача судейства – отобрать арбитра, подготовить и удержать. Сейчас появляется ряд молодых арбитров; кто-то не справляется, значит, судить они больше не будут, раз так некоторые себя ведут.

Поэтому мы сейчас обратимся в ФИФА по техническим средствам, которые будут использованы на Кубке конфедераций (прим. – система видеопомощи судьям), чтобы, возможно, в виде эксперимента оставить их на этих стадионах. Но мы-то можем по несколько раз посмотреть повтор, а судьям нужно моментально принимать решения. Некоторые люди не смотрят футбол, смотрят на результат, там три пенальти (прим. – матч 25-го тура РФПЛ «Анжи»«Томь» (3:3)), и начинаются разговоры, а потом смотришь – что же, он не должен был ставить? Там человека во вратарской просто сбивают.

У нас новый руководитель судейского комитета, экспертная комиссия, кое-что изменили в системах оценки, поощрения, зарплат. Сузили круг арбитров, которые будут судить матчи. Будем стараться, чтобы эти пять туров прошли достойно», – сказал Мутко.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Евгений Б
1493462694
Мутко много и Мутко много говорит чуши. Если говорят о судействе, значит есть о чём, а молчать советую Вам Мутко и молча заявление о увольнении подать.
Ответить
raritet
1493463325
как бы кто не относился к Мутко, но в общем то ,он прав. Скорости немного повысились за последние 20 лет и некоторые моменты можно разглядеть только на повторах и наверное через 5-10 лет все-таки введут видео повторы для судейского корпуса. Как будто , те диванные болельщики , кто недоволен судейством в РФПЛ не смотрят АПЛ или ЛЧ. Одно и то же везде в мировом футболе.
Ответить
Tostao
1493463604
В российском футболе, помимо судейства, много разговоров про Мутко и и лимит. Мутко наверняка делит первое место с лимитом.
Ответить
andrebest4
1493463671
просто рассказал что они ничем не занимались никогда!!!!есть стабильность только в том что ничего не делают а только ищут причины
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493464774
Мутко убери лимит!!! хотя бы на 2-3 годика
Ответить
diadushka
1493465088
В России 2 беды - дураки и дороги! В российском футболе тоже 2 беды - мудко и судьи
Ответить
Asbjorn
1493467505
Если бы судили нормально,никто бы и не говорил
Ответить
slavа0508
1493472328
Вот и надо судить так что б судья был незаметен в игре,а у нас как получается что судья в центре внимания и результат частенько делают не игроки а судья особенно это касается матчей с участием Зенита,а последние два так там полнустью судьи сделали результат в пользу Зенита,,,,,,,,,,
Ответить
кеша_КБ
1493475806
"некоторая проблема в данной сфере действительно существует"..."некоторая проблема" - это охренительно!..., такой , лёгкий укус комарика!?...может хватит мозги "пудрить"!, запомни, МУ...О, вова уйдёт - тебе в речной флот!)...НАДОЕЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
erma
1493480327
Пусть Мудко не обижается, гораздо больше говорят о нем - о том, КАК он говорит.
Ответить
Главные новости
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
4
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
4
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
18
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
13
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
Все новости
Все новости
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
3
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
3
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
13
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
7
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
19
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
8
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
9
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+