Райола начал переговоры с «Интером» о переходе Доннаруммы

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, готов начать переговоры с «Интером». В этом клубе рассматривают возможность приобретения талантливого молодого вратаря сборной Италии. При этом сообщается, что «Милан» не рассматривает продажу своего игрока итальянскому клубу. Поэтому данные переговоры со стороны агента стоит рассматривать как попытку давления на новое руководство россонери в попытке заполучить более выгодный контракт для своего клиента.

Последнее предложение «Милана» для Доннаруммы составляет 3,5 миллиона евро в год плюс капитанская повязка. Райола же рассчитывает включить в контракт помимо этого пункт о том, что он получит 15% от суммы продажи голкипера в другой клуб.

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