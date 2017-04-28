Рамос готов стать президентом «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что готов в будущем стать президентом мадридского клуба, но пока не думает о такой перспективе.

«Стать в будущем президентом «Реала»? На данный момент я не вижу себя в этом качестве, но никогда не знаешь, как будут развиваться события в будущем.

Тренерская карьера? Впереди у меня еще много лет игры на поле, пока рано говорить об этом. Но это один из возможных вариантов», – сказал Рамос.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 23 матча, в которых отметился семью голами.