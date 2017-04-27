Де Хеа, Мхитарян и Агуэро начнут манчестерское дерби с первых минут

Известны стартовые составы на матч АПЛ между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов, Фернандиньо, Туре, Стерлинг, Де Брюйне, Сане, Агуэро.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Кэррик, Феллаини, Мхитарян, Рэшфорд, Марсияль.

Встреча на «Этихад Стэдиум» начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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