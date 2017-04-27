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  • Хусаинов: «Нельзя ставить московского арбитра на матч ЦСКА – «Спартак»

Хусаинов: «Нельзя ставить московского арбитра на матч ЦСКА – «Спартак»

27 апреля 2017, 13:55
9

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов положительно отозвался о назначении судьи из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова на матч ЦСКА«Спартак» в 26-м туре РФПЛ. Команды проведут встречу 30 апреля.

«Конечно, он справится. Он судить умеет, и лучше у нас нет. Нельзя ставить московского арбитра, потому что любого из них могут обвинить в клубных пристрастиях. Другой вопрос – какие «тараканы» будут задействованы в этот день – внутренние мотивы и посылы. В этом вся сложность. Судить умеют все, важно сохранять нейтральность по отношению ко всем участникам матча», – заявил Хусаинов.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (9)
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directorpg
1493292356
В Питере тоже могут болеть и за Спартак и за ЦСКА
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семёнычев
1493292615
Правильно,ставь питерского и он помрёт,как известный осёл между двух стогов сена...
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DIDI 23
1493293388
Предлагаю всех московских арбитров уволить.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493295437
на мой взгляд разницы нет, какой арбитр будет судить. питерский может специально ЦСКА завалить что бы те себе 2 место обеспечили или чтобы Спартак догнать
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BANNIKOV1970
1493299320
всё намного проще,нужно тормознуть цска,иначе зениту даже второго места не видать
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Zenmaster
1493315737
Только не Ху..саинову говорить !!! Его косяки много болел помнят!!!
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