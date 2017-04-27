Хусаинов: «Нельзя ставить московского арбитра на матч ЦСКА – «Спартак»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов положительно отозвался о назначении судьи из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова на матч ЦСКА – «Спартак» в 26-м туре РФПЛ. Команды проведут встречу 30 апреля.

«Конечно, он справится. Он судить умеет, и лучше у нас нет. Нельзя ставить московского арбитра, потому что любого из них могут обвинить в клубных пристрастиях. Другой вопрос – какие «тараканы» будут задействованы в этот день – внутренние мотивы и посылы. В этом вся сложность. Судить умеют все, важно сохранять нейтральность по отношению ко всем участникам матча», – заявил Хусаинов.

ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.