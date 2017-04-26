Гончаренко: «Тот случай, когда нравятся и игра, и результат»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0) остался доволен результатом и игрой, которую показала его команда.

По словам белорусского специалиста, этот успех не расслабит армейцев перед дерби со «Спартаком», которое состоится 30 апреля.

– Это тот случай, когда нравятся и игра, и результат. Наверное, и поле с каждой игрой становится лучше. Сегодня провели много хороших атак, создавали остроту для болельщиков. Потеря Дзагоева в большей степени расстраивает. Мы найдем, как компенсировать это в нашей командной структуре. Но качество игры от этого пострадает.

– Вы вчера наблюдали за игрой «Спартака» и «Урала»? Каррера был сегодня на стадионе.

– Мы думали о том, как победить. А не о том, кто находится на стадионе.

– В чем команда прибавляет именно в атаке?

– Чтобы идти в гости, надо, чтобы было хорошо дома. Работа тренера – найти баланс между обороной и атакой. Если все хорошо в обороне, то мы настраиваем игру в атаке.

– Сможет ли Дзагоев сыграть со «Спартаком»?

– Узнаем завтра после медосмотра.

– Может ли победа над «Локомотивом» расслабить команду перед «Спартаком»?

– У нас достаточно опытная команда. На нее не оказывают влияние победный или отрицательные результаты, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

После данного результата ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» – 35 очков и седьмая позиция.