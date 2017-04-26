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  • Гончаренко: «Тот случай, когда нравятся и игра, и результат»

Гончаренко: «Тот случай, когда нравятся и игра, и результат»

26 апреля 2017, 21:49
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0) остался доволен результатом и игрой, которую показала его команда.

По словам белорусского специалиста, этот успех не расслабит армейцев перед дерби со «Спартаком», которое состоится 30 апреля.

– Это тот случай, когда нравятся и игра, и результат. Наверное, и поле с каждой игрой становится лучше. Сегодня провели много хороших атак, создавали остроту для болельщиков. Потеря Дзагоева в большей степени расстраивает. Мы найдем, как компенсировать это в нашей командной структуре. Но качество игры от этого пострадает.

– Вы вчера наблюдали за игрой «Спартака» и «Урала»? Каррера был сегодня на стадионе.

– Мы думали о том, как победить. А не о том, кто находится на стадионе.

– В чем команда прибавляет именно в атаке?

– Чтобы идти в гости, надо, чтобы было хорошо дома. Работа тренера – найти баланс между обороной и атакой. Если все хорошо в обороне, то мы настраиваем игру в атаке.

– Сможет ли Дзагоев сыграть со «Спартаком»?

– Узнаем завтра после медосмотра.

– Может ли победа над «Локомотивом» расслабить команду перед «Спартаком»?

– У нас достаточно опытная команда. На нее не оказывают влияние победный или отрицательные результаты, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

После данного результата ЦСКА набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Локомотива» – 35 очков и седьмая позиция.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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Gotvig
1493233070
Место встречи изменить нельзя 30.04. ВПЕРЕД КРАСНО-БЕЛЫЕ. + ЗЕ *ПРО- ДЗ=3-0
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ProstoPolzovatel
1493233300
Прорвало всё-таки...молодцы...но все равно на следующий сезон чистый форвард нужен...а то снова пойдут "малоголевые" серии
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paracetamol
1493233327
С кем играли-то! Им даже Амкар недавно три штуки вмазал. Защита никакая.
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арейская
1493248907
Что и говорить, матч получился что надо, а результат так и вообще удивил, такой прыти от армейцев даже не ожидала
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Аид666
1493259893
Акинфеев - браво! последние матчи прям хорошо тащит!
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