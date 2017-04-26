Черышев назвал победу «Вильярреала» великой

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев поддержал своих одноклубников, которые в матче 24-го тура испанской Примеры одолели на выезде мадридский «Атлетико» со счетом 1:0.

«Великие», – написал Черышев в Twitter.

Сам россиянин продолжает восстанавливаться после травмы. В лучшем случае он сможет появиться на поле не раньше середины мая. В текущем сезоне он провел 18 игр во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.