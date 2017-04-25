Семак: «К команде вопросов нет. Не получилось забить»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак остался доволен качеством игры своих подопечных, несмотря на поражение от «Ростова» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Не получилось забить. Понятно, что в первом тайме мы играли не так активно. Но вопросов к ребятам нет. Благодарен им за движение, за страсть, с которой команда играла. Обидно, что по такой игре мы не смогли увезти очки из Ростова. Потеря Фатая? Игбун еще не готов, но Фатай получил травму, нужно было что-то делать. Ни к кому нет претензий, все сыграли хорошо.

Где-то чего-то немножко не хватает. После удачного весеннего начала, когда мы решили задачу, которую перед нами ставил клуб, что-то не получается. Мы играем хорошо, качество и борьба есть в каждом матче. Но сейчас такая полоса невезения, нужно продолжать работать и удача придет», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

«Уфа» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.