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Семак: «К команде вопросов нет. Не получилось забить»

25 апреля 2017, 21:42
4

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак остался доволен качеством игры своих подопечных, несмотря на поражение от «Ростова» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Не получилось забить. Понятно, что в первом тайме мы играли не так активно. Но вопросов к ребятам нет. Благодарен им за движение, за страсть, с которой команда играла. Обидно, что по такой игре мы не смогли увезти очки из Ростова. Потеря Фатая? Игбун еще не готов, но Фатай получил травму, нужно было что-то делать. Ни к кому нет претензий, все сыграли хорошо.

Где-то чего-то немножко не хватает. После удачного весеннего начала, когда мы решили задачу, которую перед нами ставил клуб, что-то не получается. Мы играем хорошо, качество и борьба есть в каждом матче. Но сейчас такая полоса невезения, нужно продолжать работать и удача придет», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

«Уфа» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов Фатай Кеинде Игбун Сильвестр Семак Сергей
Комментарии (4)
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Fireman-100
1493148349
Сергею Семаку удачи в оставшихся матчах, но РОСТОВ сильнее !!!
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turist82
1493148577
Держись мужик! Москва не сразу строилась!
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zico2205
1493149255
Да...Во втором тайме нервишки крепко потрепали...А Семаку- удачи!!! Уважал как игрока и уважаю как тренера!!! Достойный человечище!!!
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Chesn0k
1493154648
уфа уже к следующему сезону готовится, вряд ли гонятся за результатами
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