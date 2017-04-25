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    Семак: «К команде вопросов нет. Не получилось забить»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак остался доволен качеством игры своих подопечных, несмотря на поражение от «Ростова» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

    «Не получилось забить. Понятно, что в первом тайме мы играли не так активно. Но вопросов к ребятам нет. Благодарен им за движение, за страсть, с которой команда играла. Обидно, что по такой игре мы не смогли увезти очки из Ростова. Потеря Фатая? Игбун еще не готов, но Фатай получил травму, нужно было что-то делать. Ни к кому нет претензий, все сыграли хорошо.

    Где-то чего-то немножко не хватает. После удачного весеннего начала, когда мы решили задачу, которую перед нами ставил клуб, что-то не получается. Мы играем хорошо, качество и борьба есть в каждом матче. Но сейчас такая полоса невезения, нужно продолжать работать и удача придет», – сказал специалист в эфире канала «Наш Футбол».

    «Уфа» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 21:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 апреля 2017, 00:10

      уфа уже к следующему сезону готовится, вряд ли гонятся за результатами

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 апреля 2017, 22:40

      Да...Во втором тайме нервишки крепко потрепали...А Семаку- удачи!!! Уважал как игрока и уважаю как тренера!!! Достойный человечище!!!

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 25 апреля 2017, 22:29

      Держись мужик! Москва не сразу строилась!

      1
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 25 апреля 2017, 22:25

      Сергею Семаку удачи в оставшихся матчах, но РОСТОВ сильнее !!!

      1
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