Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фантазиста: Sergei26 стал победителем Эль Класико и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

Фантазиста: Sergei26 стал победителем Эль Класико и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

24 апреля 2017, 15:40
14

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» (2:3).

Победителем стал Sergei26, который дал 10 из 14-ти правильных ответов и набрал 3500 очков. Он получает подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 1000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял Shpion23, давший 11 правильных ответов, но набравший 3400 очков. Ему достается подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 3000 болларов.

Третье место досталось Несокрушимый-5. Он заработал аналогичное с серебряным призером количество очков, но прислал ответы поздее. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 2000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1492981403
Что ж там на 1000 рублей можно сделать?Два бокала пива выпить?)))ахахахаахаха....А призы то всё меньше и меньше)))
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1492988197
матч получился супер
Ответить
Axe111
1493003375
где узнать мой результат???
Ответить
STALKER27
1493003618
Поздравляю победителя!!! Матч был весёлый и непредсказуемый...
Ответить
Cant Stop
1493010447
лучшеб хоть по 300р на телефон закидывали
Ответить
rotor1997rus
1493017704
как то все не очень понятно в вашем конкурсе!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
4
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
11
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
4
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Все новости
Все новости
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+