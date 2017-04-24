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    Фантазиста: Sergei26 стал победителем Эль Класико и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

    «Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» (2:3).

    Победителем стал Sergei26, который дал 10 из 14-ти правильных ответов и набрал 3500 очков. Он получает подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 1000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

    Второе место занял Shpion23, давший 11 правильных ответов, но набравший 3400 очков. Ему достается подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 3000 болларов.

    Третье место досталось Несокрушимый-5. Он заработал аналогичное с серебряным призером количество очков, но прислал ответы поздее. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 2000 болларов.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 15:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +23

      rotor1997rus 24 апреля 2017, 10:08

      как то все не очень понятно в вашем конкурсе!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 апреля 2017, 08:07

      лучшеб хоть по 300р на телефон закидывали

      3
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 апреля 2017, 06:13

      Поздравляю победителя!!!
      Матч был весёлый и непредсказуемый...

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 24 апреля 2017, 06:09

      где узнать мой результат???

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Axe111 24 апреля 2017, 13:51

      нажми на фантазист..и зеленым отмечены и твои победы..

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 апреля 2017, 01:56

      матч получился супер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 24 апреля 2017, 00:03

      Что ж там на 1000 рублей можно сделать?Два бокала пива выпить?)))ахахахаахаха....А призы то всё меньше и меньше)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > AtticusFinch 24 апреля 2017, 00:18

      Можно зайти,красиво взмахнуть сертификатом,крикнуть:
      "Всем шампанского!!!!"
      И убежать.

      4
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > ALeX-161-rus 24 апреля 2017, 01:04

      Ты думаешь эти "спонсоры" ещё будут распечатывать что-то?)))так на входе скажешь что с Бомбардира)))Там у них даже столик есть специальный, возле туалета - для победителей "Фантазисты"))

      5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > AtticusFinch 24 апреля 2017, 01:40

      Зачет)))

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > AtticusFinch 24 апреля 2017, 08:06

      я думаю водички и кусок хлеба на касарь.......

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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > 24 апреля 2017, 08:37

      Странно-за второе и третье место по 1000 рублей на меню-уменьшили))...Раньше было по 3000 и по 2000 - Неужели победители фантазисты так много напили в прошлый раз,они же почти все не из Москвы!?))или всё таки редакция гульнула на приглашение тех,кто не явился за призами))?))

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      Рейтинг: +17971

      арейская > ALeX-161-rus 24 апреля 2017, 09:49

      Улыбнуло...

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      Рейтинг: +17971

      арейская > 24 апреля 2017, 09:51

      Поздравляю победителей, а я со своими несчастными 1400 баллами аж...на 670 месте

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