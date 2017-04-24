Фантазиста: Sergei26 стал победителем Эль Класико и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

«Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса прогнозов Фантазиста, посвященного матчу 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» (2:3).

Победителем стал Sergei26, который дал 10 из 14-ти правильных ответов и набрал 3500 очков. Он получает подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 1000 рублей на меню + 5000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял Shpion23, давший 11 правильных ответов, но набравший 3400 очков. Ему достается подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 3000 болларов.

Третье место досталось Несокрушимый-5. Он заработал аналогичное с серебряным призером количество очков, но прислал ответы поздее. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 1000 рублей на меню + 2000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста».