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    Неймар не сыграет в Эль Класико

    Нападающий «Барселоны» Неймар не примет участие в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Реала». Эту информацию каталонский клуб сегодня подтвердил на официальной странице в Twitter.

    Напомним, что бразилец был дисквалифицирован на три игры за свое поведение в поединке 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2). Каталонцы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании, но окончательное решение до сих пор не было вынесено. В связи с этим форвард не будет включен в заявку сине-гранатовых на предстоящую встречу.

    Матч «Реал» – «Барселона» пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Барселона»

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    23.04.2017 12:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      shatarangi 23 апреля 2017, 23:52

      Без него натянули!

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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 23 апреля 2017, 20:32

      очень крупно выиграть хотят , но не знают с какими махинациями )))

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 23 апреля 2017, 14:32

      хитро мадридисты устранилИ опасного игрока:))

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      Рейтинг: +617

      nelez > Черемшанец 23 апреля 2017, 15:59

      Причем тут Мадрид? Неймар получил красную в матче с Малагой-за свое отвратительное поведение.И за это был дисквалицирован на 3 игры.Виноват тут только сам Неймар.
      Глоры Барселоны во всех неудачах своего клуба считают Мадрида виноватым.
      Еще , если считаете Барселону великой командой-то тогда она не должна зависеть от одного игрока.

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > nelez 24 апреля 2017, 13:05

      красную Неймар получил за 2 жк, за фолы в матче!! а доп матчи не понять за что ?? для публики и других конечно понятно объяснение судейских чинуш, мол вот похлопал проходя мимо судьи! но на деле мадридисты, которые возглавляют испанскую лигу, тут же использовали эпизод в свою пользу!! и придумали еще 2 матча! но это их не спасло!:))

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      Рейтинг: -130

      калач 23 апреля 2017, 14:17

      Перес уже все порешал, все ясно что будет вечером. Вангую 3 нырка нырялды и 3 пенки

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