Неймар не сыграет в Эль Класико

Нападающий «Барселоны» Неймар не примет участие в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Реала». Эту информацию каталонский клуб сегодня подтвердил на официальной странице в Twitter.

Напомним, что бразилец был дисквалифицирован на три игры за свое поведение в поединке 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2). Каталонцы подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд Испании, но окончательное решение до сих пор не было вынесено. В связи с этим форвард не будет включен в заявку сине-гранатовых на предстоящую встречу.

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет сегодня в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

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