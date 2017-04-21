Матч ЦСКА – «Локомотив» рассудит Еськов, «Спартак» – «Урал» – Сельдяков

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура чемпионата России.

Как сообщает официальный сайт РФС, центральную встречу тура между ЦСКА и «Локомотивом» будет обслуживать Алексей Еськов.

25 апреля (вторник)

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы).

«Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва).

26 апреля (среда)

«Рубин» – «Терек»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва).

«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва).

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва).

27 апреля (четверг)

«Анжи» – «Томь»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск).

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»