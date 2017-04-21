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    Матч ЦСКА – «Локомотив» рассудит Еськов, «Спартак» – «Урал» – Сельдяков

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура чемпионата России.

    Как сообщает официальный сайт РФС, центральную встречу тура между ЦСКА и «Локомотивом» будет обслуживать Алексей Еськов.

    25 апреля (вторник)

    «Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы).

    «Ростов» – «Уфа»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва).

    26 апреля (среда)

    «Рубин» – «Терек»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

    «Оренбург» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва).

    ЦСКА – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва).

    27 апреля (четверг)

    «Анжи» – «Томь»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Амкар» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск).

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: РФС

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    21.04.2017 16:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 20:00

      А кто Зенит завтра судит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 апреля 2017, 19:22

      Будем болеть за Урал.

      0
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