«Динамо» и «Норильский никель» могут подписать спонсорский контракт к концу апреля

Продолжаются переговоры между компанией «Норильский никель» и руководством «Динамо». Обе стороны готовы к сотрудничеству в следующем сезоне, но пока не могут прийти к общему знаменателю в переговорах.

«Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским «Динамо». Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца», – сказала вице-президент «Норильского никеля» Елена Безденежных.

Стоит отметить, что «Динамо» по итогам текущего сезона гарантировало себе место в Премьер-лиги на сезона-2017/18.