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    «Динамо» и «Норильский никель» могут подписать спонсорский контракт к концу апреля

    Продолжаются переговоры между компанией «Норильский никель» и руководством «Динамо». Обе стороны готовы к сотрудничеству в следующем сезоне, но пока не могут прийти к общему знаменателю в переговорах.

    «Мы обсуждаем планы по спонсорству с московским «Динамо». Есть заинтересованность, но решения еще нет. Находимся в процессе обсуждения. Решение может быть принято в конце месяца», – сказала вице-президент «Норильского никеля» Елена Безденежных.

    Стоит отметить, что «Динамо» по итогам текущего сезона гарантировало себе место в Премьер-лиги на сезона-2017/18.

    Источник: ТАСС

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    21.04.2017 11:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      drago922 23 апреля 2017, 14:18

      Норильский никель уже спонсировал ФК Москва и кинул их

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 21 апреля 2017, 15:45

      Ещё не подписали.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2017, 11:55

      "сказала вице-президент «Норильского никеля» Елена Безденежных."

      Что то эта Лена смущает, с такой то фамилией и клуб РПЛ спонсировать то ))))

      Хотя от евреев такое спонсорство, что лучше уж и вообще без него.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 21 апреля 2017, 12:55

      смущает его стоимость в 150 тысяч евро ))

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