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    ФИФА в ответ на письмо Блюменталя: «Футбол не способен решить политические проблемы»

    Пресс-служба ФИФА дала комментарий касательно письма американского сенатора Ричарда Блюменталя, который призвал лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

    «Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль. Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА.

    С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет «Россия-2018» и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре», – говорится в сообщении.

    ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2017 15:28
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    Комментарии11
    ...
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 20 апреля 2017, 22:25

      Любая империя рано или поздно разваливается...
      Жду не дождусь когда эта империя зла сша развалится!!! А Россия прекрасно проведет ЧМ. Правда за Крестовский страшновато

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 апреля 2017, 19:59

      По роже ему дайте и Трампу заодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 20 апреля 2017, 19:32

      Есть еще в ФИФЕ умные мозги. Отшили гея.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 апреля 2017, 18:00

      Так хорошо, аж не верится,
      Ну скоро это проверится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 16:54

      всё как всегда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 20 апреля 2017, 16:19

      Ждем письма Жириновского о недопуске сборной США по футболу на чемпионат Мира 2018 года ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      alikatos > Atom2020 20 апреля 2017, 20:13

      И украины

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      krokodail 20 апреля 2017, 16:15

      Пиндоросня абидицца на ФИФУ.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 20 апреля 2017, 16:08

      Нормальный адекватный ответ на непонятные выпады.

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 20 апреля 2017, 16:06

      Золотые слова! !!!!
      Пошли НАХ эти америкосы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 20 апреля 2017, 15:49

      И тут Блюменталь завис, ведь он всегда считал, что это США - самая большая страна в мире...

      3
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