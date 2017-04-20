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  • ФИФА в ответ на письмо Блюменталя: «Футбол не способен решить политические проблемы»

ФИФА в ответ на письмо Блюменталя: «Футбол не способен решить политические проблемы»

20 апреля 2017, 15:28
12

Пресс-служба ФИФА дала комментарий касательно письма американского сенатора Ричарда Блюменталя, который призвал лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль. Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА.

С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет «Россия-2018» и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре», – говорится в сообщении.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (12)
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kotmyshka
1492692542
И тут Блюменталь завис, ведь он всегда считал, что это США - самая большая страна в мире...
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Юрэс
1492693605
Золотые слова! !!!! Пошли НАХ эти америкосы
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marslond
1492693710
Нормальный адекватный ответ на непонятные выпады.
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krokodail
1492694122
Пиндоросня абидицца на ФИФУ.
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Atom2020
1492694340
Ждем письма Жириновского о недопуске сборной США по футболу на чемпионат Мира 2018 года ...
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NEON-SM
1492696465
всё как всегда
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subbotaspartak
1492700443
Так хорошо, аж не верится, Ну скоро это проверится.
Ответить
paracetamol
1492705968
Есть еще в ФИФЕ умные мозги. Отшили гея.
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Kulimen
1492707543
По роже ему дайте и Трампу заодно.
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LogvinovSerj13
1492716305
Любая империя рано или поздно разваливается... Жду не дождусь когда эта империя зла сша развалится!!! А Россия прекрасно проведет ЧМ. Правда за Крестовский страшновато
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