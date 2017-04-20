ФИФА в ответ на письмо Блюменталя: «Футбол не способен решить политические проблемы»

Пресс-служба ФИФА дала комментарий касательно письма американского сенатора Ричарда Блюменталя, который призвал лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль. Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА.

С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет «Россия-2018» и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре», – говорится в сообщении.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.