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  • Аллегри: «Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное»

Аллегри: «Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное»

20 апреля 2017, 00:48
9

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).

«Нужно похвалить ребят за все то, что они делают в этом сезоне. Это большой шаг вперед и проход в следующую стадию Лиги чемпионов после матчей с топ-командой.

«Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное. Мы должны понимать, что можем противоборствовать и лучше.

Устроить праздник? Ребята – большие профессионалы, которые понимают, что наступает решающий момент сезона. Мне нравится, что это не надо объяснять игрокам», – сказал Аллегри.

По сумме двух встреч «Ювентус» победил со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка данной стадии пройдет 21 апреля.

Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Барселона Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (9)
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panmon
1492640110
3аслужено. Молодец Аллегри, молодцы игроки... Барселона сейчас не та, жаль их вытянули сюда, ПСЖ смотрелся бы поинтереснее...
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Ronaldinho R10
1492640508
Сам себе комплименты отвешивает,чертяка))!Однако есть за что ! Отчего ж не сделать на этом факте акцент,когда действительно Юве в обороне кремень!Лучшая оборона европы,на мой скромный взгляд.
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ArmyaneVpered
1492646788
Ну и где это люди, которые кричали, что Барселона дома порвёт Ювентус ?) Это вам не псж, и нет айтекина) Там и Ювентус если бы до ума атаки доводил - забил бы) Все по делу, аллегри - молодец)
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simoron81
1492649616
Молодцы
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пряник929
1492656628
Бог есть, за тот беспредел с 6 мячами наказал уже на следующем сопернике, ПСЖ отомщен
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maratagliulin
1492660062
Ювентус может и Лигу выиграть
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nelez
1492663656
Барса не виновата что не смогла забить.Судья виноват-не купился ни одной симульяции
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neveldomha
1492669732
Месси ни разу по воротам не попал. И даже в пустые ворота с 2-х метров. Вот это сенсация.
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Zubo
1492690531
Нет , это просто тотальное торжество анально-трамвайного антифутбола , времена Пеле, Месси и т.д прошли За бабло свалю любого...
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