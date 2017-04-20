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    Аллегри: «Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).

    «Нужно похвалить ребят за все то, что они делают в этом сезоне. Это большой шаг вперед и проход в следующую стадию Лиги чемпионов после матчей с топ-командой.

    «Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное. Мы должны понимать, что можем противоборствовать и лучше.

    Устроить праздник? Ребята – большие профессионалы, которые понимают, что наступает решающий момент сезона. Мне нравится, что это не надо объяснять игрокам», – сказал Аллегри.

    По сумме двух встреч «Ювентус» победил со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка данной стадии пройдет 21 апреля.

    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

    Источник: Football Italia

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    20.04.2017 00:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 апреля 2017, 15:15

      Нет , это просто тотальное торжество анально-трамвайного антифутбола , времена Пеле, Месси и т.д прошли За бабло свалю любого...

      -1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 20 апреля 2017, 09:28

      Месси ни разу по воротам не попал. И даже в пустые ворота с 2-х метров. Вот это сенсация.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 апреля 2017, 07:47

      Барса не виновата что не смогла забить.Судья виноват-не купился ни одной симульяции

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 20 апреля 2017, 06:47

      Ювентус может и Лигу выиграть

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 апреля 2017, 05:50

      Бог есть, за тот беспредел с 6 мячами наказал уже на следующем сопернике, ПСЖ отомщен

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 апреля 2017, 03:53

      Молодцы

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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 20 апреля 2017, 03:06

      Ну и где это люди, которые кричали, что Барселона дома порвёт Ювентус ?)
      Это вам не псж, и нет айтекина)
      Там и Ювентус если бы до ума атаки доводил - забил бы)
      Все по делу, аллегри - молодец)

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 апреля 2017, 01:21

      Сам себе комплименты отвешивает,чертяка))!Однако есть за что ! Отчего ж не сделать на этом факте акцент,когда действительно Юве в обороне кремень!Лучшая оборона европы,на мой скромный взгляд.

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 апреля 2017, 01:15

      3аслужено. Молодец Аллегри, молодцы игроки... Барселона сейчас не та, жаль их вытянули сюда, ПСЖ смотрелся бы поинтереснее...

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