Аллегри: «Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграл вничью с «Барселоной» (0:0).

«Нужно похвалить ребят за все то, что они делают в этом сезоне. Это большой шаг вперед и проход в следующую стадию Лиги чемпионов после матчей с топ-командой.

«Барселона» не смогла забить в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов – это что-то неслыханное. Мы должны понимать, что можем противоборствовать и лучше.

Устроить праздник? Ребята – большие профессионалы, которые понимают, что наступает решающий момент сезона. Мне нравится, что это не надо объяснять игрокам», – сказал Аллегри.

По сумме двух встреч «Ювентус» победил со счетом 3:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка данной стадии пройдет 21 апреля.

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