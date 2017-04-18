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    Глушаков назвал «Спартак» одной огромной семьей

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил клуб 95-летием и заявил, что красно-белые являются одной огромной семьей. Хавбек подчеркнул, что игроки счастливы выступать за московскую команду.

    «Когда я делал первые шаги в футболе, смотрел за «Спартаком». Это был самый лучший клуб, стоит вспомнить, как играла команда, какие футболисты были. В детстве майки «Спартака» рисовали себе: Цымбаларь, Филимонов у меня в воротах играл.

    Хотелось бы поздравить весь клуб, всех игроков. Это огромная семья. Одно название – «Спартак», великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе. Здесь как дома. Приходишь на базу, в клуб – тебя встречают», – сказал Глушаков в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

    После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 18:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 18 апреля 2017, 20:45

      глушитель оперился, выступает

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 апреля 2017, 19:46

      Я, ты, он, она,
      Вместе - целая страна.
      Вместе - дружная семья,
      В слове «мы» - сто тысяч «я»
      Большеглазых, озорных,
      Черных, рыжих и льняных,
      Грустных и весёлых
      В городах и сёлах!

      Вот такой вот позитив...
      Не е.ёт Локомотив.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 18:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Одна большая семья гомосеков.
      Голубой-голубой,
      Не хочу дружить с тобой!

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Клим Чугункин. 18 апреля 2017, 18:50

      Сине-бело-голубые твоя семья, завидуй молча, уважай как минимум историю

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 18:24

      Тут даже при всём желании возразить не получится, хотя нет.
      Артём Дзюбинько с этим не согласен.У него свой взгляд на карман Спартака.Он как и большинство наших чиновников вечно путает собственный карман с карманом общественным, государственным или хозяйским.Ему без разницы в какую прорубь нырять.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > Мары 19 апреля 2017, 13:34

      В семье не без урода, как говорится ))

      0
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