Глушаков назвал «Спартак» одной огромной семьей

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил клуб 95-летием и заявил, что красно-белые являются одной огромной семьей. Хавбек подчеркнул, что игроки счастливы выступать за московскую команду.

«Когда я делал первые шаги в футболе, смотрел за «Спартаком». Это был самый лучший клуб, стоит вспомнить, как играла команда, какие футболисты были. В детстве майки «Спартака» рисовали себе: Цымбаларь, Филимонов у меня в воротах играл.

Хотелось бы поздравить весь клуб, всех игроков. Это огромная семья. Одно название – «Спартак», великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе. Здесь как дома. Приходишь на базу, в клуб – тебя встречают», – сказал Глушаков в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.