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Глушаков назвал «Спартак» одной огромной семьей

18 апреля 2017, 18:17
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил клуб 95-летием и заявил, что красно-белые являются одной огромной семьей. Хавбек подчеркнул, что игроки счастливы выступать за московскую команду.

«Когда я делал первые шаги в футболе, смотрел за «Спартаком». Это был самый лучший клуб, стоит вспомнить, как играла команда, какие футболисты были. В детстве майки «Спартака» рисовали себе: Цымбаларь, Филимонов у меня в воротах играл.

Хотелось бы поздравить весь клуб, всех игроков. Это огромная семья. Одно название – «Спартак», великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе. Здесь как дома. Приходишь на базу, в клуб – тебя встречают», – сказал Глушаков в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на 10 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Мары
1492529040
Тут даже при всём желании возразить не получится, хотя нет. Артём Дзюбинько с этим не согласен.У него свой взгляд на карман Спартака.Он как и большинство наших чиновников вечно путает собственный карман с карманом общественным, государственным или хозяйским.Ему без разницы в какую прорубь нырять.
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Клим Чугункин.
1492529545
Одна большая семья гомосеков. Голубой-голубой, Не хочу дружить с тобой!
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vladik12
1492531141
Удивительно, но семейную атмосферу смог создать человек, не знающий русского языка и приехавший не пойми откуда.
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shinnik
1492534010
Я, ты, он, она, Вместе - целая страна. Вместе - дружная семья, В слове «мы» - сто тысяч «я» Большеглазых, озорных, Черных, рыжих и льняных, Грустных и весёлых В городах и сёлах! Вот такой вот позитив... Не е.ёт Локомотив.
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Axe111
1492537558
глушитель оперился, выступает
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