Бубнов уверен, что нынешний состав «Динамо» будет в середине таблицы РФПЛ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что нынешний подбор игроков московского «Динамо» позволит команде занять место в середине турнирной таблицы РФПЛ.

Напомним, что бело-голубые, выступающие в этом сезоне в ФНЛ, досрочно оформили выход в высший российский дивизион.

«С таким составом «Динамо», думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ. Костяк этой команды составляют игроки, которые уже играли в РФПЛ.

Жаль, что нет Зобнина. Он колоссально прибавил. По хорошему можно позавидовать его здоровью, он очень быстро восстанавливается. Судя по всему, еще и профессионально относится к режиму», – заявил Бубнов.