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    Бубнов уверен, что нынешний состав «Динамо» будет в середине таблицы РФПЛ

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что нынешний подбор игроков московского «Динамо» позволит команде занять место в середине турнирной таблицы РФПЛ.

    Напомним, что бело-голубые, выступающие в этом сезоне в ФНЛ, досрочно оформили выход в высший российский дивизион.

    «С таким составом «Динамо», думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ. Костяк этой команды составляют игроки, которые уже играли в РФПЛ.

    Жаль, что нет Зобнина. Он колоссально прибавил. По хорошему можно позавидовать его здоровью, он очень быстро восстанавливается. Судя по всему, еще и профессионально относится к режиму», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    18.04.2017 09:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 апреля 2017, 21:34

      Все так думают когда выходят РФПЛ,а потом обратно ФНЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 19 апреля 2017, 08:14

      Да необходимо усилить пару позиций, и будет в верхней части таблицы!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2017, 11:26

      Дай то Бог! Негоже клубу с такой историей в ФНЛ тусить, вон Торпедо уже и забыли все наверное...

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