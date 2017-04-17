Агент: «Ари не вернется в «Краснодар». Шансы остаться в «Локомотиве» – 50 на 50»

Оливер Кабрера, агент нападающего «Локомотива» Ари, рассказал о дальнейших перспективах своего клиента. Бразилец арендован московским клубом, права на футболиста принадлежат «Краснодару».

– Ари точно не вернется в «Краснодар».

– Останется ли он в «Локомотиве»?

– Пока не могу сказать. Шансы на это – 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари забил восемь голов и отдал четыре голевых передачи в 14-ти матчах.