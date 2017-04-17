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  • Агент: «Ари не вернется в «Краснодар». Шансы остаться в «Локомотиве» – 50 на 50»

Агент: «Ари не вернется в «Краснодар». Шансы остаться в «Локомотиве» – 50 на 50»

17 апреля 2017, 22:19
6

Оливер Кабрера, агент нападающего «Локомотива» Ари, рассказал о дальнейших перспективах своего клиента. Бразилец арендован московским клубом, права на футболиста принадлежат «Краснодару».

– Ари точно не вернется в «Краснодар».

Останется ли он в «Локомотиве»?

– Пока не могу сказать. Шансы на это – 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари забил восемь голов и отдал четыре голевых передачи в 14-ти матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Ари
Комментарии (6)
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XaXatyn
1492464642
Отлично что Ари в ЛОКО пришел!
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Raider26
1492483260
пусть уже остаётся
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Mahone
1492493457
Локо его команда!!!!!!!!!!!!!!!1
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Kurt Broot
1492496036
агент не тупи!!останьсяяяяя!!!
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Diesel133
1492530195
оставайся!)
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REDAT
1492539733
Ари явно собрался в Китай, Джеку Чану!!!!!!!!!!!!!!!!!Сидел бы да не дергался в "Локомотиве"!!!!!!!!!!!!!!Все,что то ищет а уже 33 года!!!!!!!!!!!!!!!
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