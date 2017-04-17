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    Агент: «Ари не вернется в «Краснодар». Шансы остаться в «Локомотиве» – 50 на 50»

    Оливер Кабрера, агент нападающего «Локомотива» Ари, рассказал о дальнейших перспективах своего клиента. Бразилец арендован московским клубом, права на футболиста принадлежат «Краснодару».

    – Ари точно не вернется в «Краснодар».

    Останется ли он в «Локомотиве»?

    – Пока не могу сказать. Шансы на это – 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ари забил восемь голов и отдал четыре голевых передачи в 14-ти матчах.

    Источник: ТАСС

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    17.04.2017 22:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +354

      REDAT 18 апреля 2017, 21:22

      Ари явно собрался в Китай, Джеку Чану!!!!!!!!!!!!!!!!!Сидел бы да не дергался в "Локомотиве"!!!!!!!!!!!!!!Все,что то ищет а уже 33 года!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 апреля 2017, 18:43

      оставайся!)

      0
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 18 апреля 2017, 09:13

      агент не тупи!!останьсяяяяя!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 08:30

      Локо его команда!!!!!!!!!!!!!!!1

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 18 апреля 2017, 05:41

      пусть уже остаётся

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 апреля 2017, 00:30

      Отлично что Ари в ЛОКО пришел!

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