Павлюченкова: «Спартак» – чемпион! Ура!»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от посещения центрального поединка 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). По словам спортсменки, она осталась в полном восторге от игры.

«Я в полном восторге от матча «Спартак» – «Зенит»! С детства очень люблю футбол, поэтому поход на дерби двух столиц я планировала заранее, еще когда была в Монтеррее. На матче я была с друзьями. Также там присутствовал мой отец, он тоже ярый болельщик футбола. Получился классный поход! Мне удалось побывать на самом поле, мимо меня шли футболисты. Я даже траву потрогала! Что касается игроков, то их я не трогала (улыбается). «Спартак» – чемпион! Ура!» – сказала Павлюченкова.

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на 10 очков.