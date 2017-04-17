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    Павлюченкова: «Спартак» – чемпион! Ура!»

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от посещения центрального поединка 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1). По словам спортсменки, она осталась в полном восторге от игры.

    «Я в полном восторге от матча «Спартак» – «Зенит»! С детства очень люблю футбол, поэтому поход на дерби двух столиц я планировала заранее, еще когда была в Монтеррее. На матче я была с друзьями. Также там присутствовал мой отец, он тоже ярый болельщик футбола. Получился классный поход! Мне удалось побывать на самом поле, мимо меня шли футболисты. Я даже траву потрогала! Что касается игроков, то их я не трогала (улыбается). «Спартак» – чемпион! Ура!» – сказала Павлюченкова.

    После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего конкурента ЦСКА на 10 очков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2017 18:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 22:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Симпатяшка.
      Правильно.Спартак чемпион!
      Я очень на это надеюсь.

      -4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 апреля 2017, 22:13

      Не трогайте симпатичную девицу-хохлушечку!..Сосредоточьтесь на футболе, а не формах спартаковской бестолковки.....удачи всем!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 апреля 2017, 21:39

      а страшненькая...

      может и чемпион . упустить такое преимущество трудно, судя по оставшимся матчам..
      но помнится как то после ухода Шпалыча локо разбазарил помоему аж 13 очков преимущества...

      1
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      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > mihail200606 17 апреля 2017, 22:14

      с паметью уевато у тебя дружище

      0
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      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > спартач 23рус 18 апреля 2017, 01:11

      может, имел в виду 2005 год - 8 очков отрыв Локо после 18 туров, исчез к 26 туру.

      0
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 17 апреля 2017, 21:35

      классные у нас девчата.а у вас?

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 апреля 2017, 21:18

      А сама то величава.выступает словно Пава...

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 апреля 2017, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оле оле оле оле.почьти

      -4
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      Рейтинг: +728

      GammiD 17 апреля 2017, 19:27

      Рано еще, Ростову и Коням сольют и все +3 и поплыли....

      5
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > GammiD 18 апреля 2017, 14:15

      Вообще 10 - 3 - 3 = 4 :) Пусть даже так, допустим. Кому еще проигрывать будут? А ЦСКА можно подумать пройдет весь отрезок без потерь. Да, теоретически может быть все, но практически крайне сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 17 апреля 2017, 18:59

      Чтоб ты всралась и вода закончилась.

      6
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 апреля 2017, 18:47

      Ура!

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 апреля 2017, 18:45

      У футболистов трогала.

      -2
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