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    Месси, Суарес и Алькасер – в атаке «Барселоны» на матч против «Реала Сосьедад»

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала Сосьедад» на матч 32-го тура Примеры.

    «Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Гомеш, Ракитич, Месси, Суарес, Алькасер.

    «Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес, Ильярраменди, Зурутуса, Сальдуа, Навас, Бершиче, Оярсабль, Прието, Вела, Виллиан Жозе.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: Twitter

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    15.04.2017 21:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 15 апреля 2017, 22:13

      альба вроде 5 жк получил с малагой

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