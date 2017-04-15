Месси, Суарес и Алькасер – в атаке «Барселоны» на матч против «Реала Сосьедад»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реала Сосьедад» на матч 32-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Гомеш, Ракитич, Месси, Суарес, Алькасер.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес, Ильярраменди, Зурутуса, Сальдуа, Навас, Бершиче, Оярсабль, Прието, Вела, Виллиан Жозе.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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