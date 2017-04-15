Дортмундская «Боруссия» могла сняться с розыгрыша ЛЧ после взрывов возле клубного автобуса

Дортмундская «Боруссия» рассматривала вариант со снятием с нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов после взрывов, прозвучавших около клубного автобуса накануне домашнего матча 1/4 финала с «Монако» (2:3), сообщил генеральный директор черно-желтых Ханс-Йоахим Ватцке.

«После произошедшего я некоторое время думал о полном снятии «Боруссии» с турнира. Но это означало бы победу инициаторов атаки.

Каковы были мотивы нападавших? Пожалуй, преступники намеревались причинить боль не «Боруссии», а всей Германии», – приводит слова Ватцке Spiegel.

Напомним, что в результате инцидента поединок был сыгран днем позже.