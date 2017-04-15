Гонщик Карякин стал послом чемпионата мира-2018

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что что стал послом чемпионата мира-2018 от города Екатеринбург.

«С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии», – сообщил Карякин.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.